Na Putinovom Eurosongu strogo se držalo tradicije, Amerika otkazala, ali zato su nastupili Srbi

'BEZ PERVERZIJA' /

Putinov Eurosong za vikend se održao u Moskvi. Putin je otvorio Interviziju govorom o tradicionalnim i obiteljskim vrijednostima, a Sergej Lavrov bizarnom izjavom da na njihovoj verziji nema perverzija ili ismijavanja ljudske prirode.

Natjecale su se 23 zemlje, a na kraju je pobijedio Duc Phuc iz Vijetnama. Tako je to izgledalo na pozornici. Strogo se pazilo da se promovira tradicija: pa su natjecatelji pjevali samo na svom jeziku, a kostimi su morali simbolizirati zemlju koju predstavljaju. Pobjednik je tako pjevao o narodnom kralju i završio na prvom mjestu s nagradom od 360 tisuća dolara.

Drugo mjesto pripalo je Kirgistanu, treći je bio Katar. Nastup u Moskvi u zadnje trenutak otkazala je Amerika ali zato su nastupili Srbi. Slobodan Trkulja završio je kao 14. na Putinovom Eurosongu. U Moskvi sinoć nije glasala publika, ocjene je davao samo stručni žiri. Više u videu...