Thompson, podjele, Sanader na slobodi, zabranitelji... Kako ćete pamtiti ljeto 2025.?

Zadnje zrake ljetnog sunca. Inspiracija za razmišljanje o tome što ga je obilježilo. Ok, nije bilo toliko vruće. A nije bilo ni oluja, osim one kratkotrajne, ali razorne u Splitu. Vrijeme, dakle, nije obilježilo ljeto. Možda inflacija, svi su stalno pričali o tome kako je sve skupo...

Ma, ne, ljeto 2025. pamtit ćemo samo po jednom. Ni danas ne znamo koliko je točno ljudi bilo 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu - pola milijuna ili ipak manje - ali pao je svjetski rekord po broju karata za jedan koncert, tu će večer svi prisutni teško zaboraviti, čak i oni koji su došli po zadatku.

"Ja sam išao kao novinar, koncert je uistinu na sve načine bio spektakularan, pirotehnika, vatromet, razglas, sama ta masa i moć. Masa je sama po sebi djelovala kao neka vrsta steroida", priča Boris Rašeta, pisac i novinar 24 sata.

Još se na nebu ukazala gospa i anđeli, postalo je jasno da bi Hipodrom za mnoge mogao postati sveto mjesto. Ako ne znate šta je bilo, možemo vam otkriti da se, osim koncerta, ovog ljeta na Hipodromu ništa drugo nije dogodilo. Evo, dva i pol mjeseca kasnije, konja još uvijek nema, ni u kasu, ni u galopu, sve iznutra se i dalje obnavlja, galopska staza, sadi se nova trava, i tek bi do kraja koncerta posljednice trebale biti sanirane. Što se tiče društvenih posljednica, to bi moglo malo duže trajati.

Jer nije ovo bilo samo ljeto kada je crna boja opet došla u modu. Mitsko značenje koncertu samo tri dana kasnije dao je i potpredsjednik Vlade. "Ovo nije bio obični koncert, ovo je bilo nešto puno više od koncerta, i u ovom trenutku će se neke stvari nepovratno početi mijenjati u politici", rekao je ministar obrane Ivan Anušić gostujući na RTL-u.

Sve dublje podjele

I doista, na zadnji dan ljeta i satiričari primjećuju da su se nakon koncerta produbile podjele na lijevo i desno. "Stvari koje su se dogodile nakon toga u političkom životu pokazale su da to nije bio samo jedan ljetni koncert kakav je trebao biti, nego da su očito neki nakon tog koncerta dobili krila i odlučili malo promijeniti svoje ponašanje", kaže Siniša Mareković Car.

Ako ne znaš šta je bilo trebao se zvati dio festivala "Nosi se" u Benkovcu. Ali, pojavili su se - zabranitelji, pobunili se, doveli do otkazivanja festivala, pa ipak i dalje prosvjedovali. "Desnica s izborila za pravo javnog glasa i sad su hrabriji i glasniji. Imali su dojam da su do koncerta bili potisnuti, i sad su ravnopravni s ovima s ljevice, i to su pokazali tim svojim prosvjedima po festivalima", kaže politički analitičar Krešimir Macan.

Da, nakon Benkovca, uz sve češće uzvikivanje ustaškog pozdrava, bunili su se i protiv festivala "Fališ" u Šibeniku - uz jasno hvala premijeru što je stao uz za dom spremni u pjesmi Bojna Čavoglave. I jasnu poruku da se bune jer su se okolnosti promijenile.

"To je to političko okruženje pod kojim se nešto događa i odvija, i jednostavno sve dođe kad-tad na vidjelo", rekao je Željko Šižgorić, predstavnik Koordinacije braniteljskih udruga Domovinskog rata Šibenika. Pa se i u parlamentu moglo s povikom "za dom spremni" proći lišo.

Iako je Ivo Sanader na slobodu pušten mjesec dana nakon koncerta, nitko ne bi mogao zamisliti da se tamo pojavio, niti da je ikad branio ustaški pozdrav.

"Da je Ivan Anušić bio u vladi Ive Sanadera i da je pozdravio za "spremni" i to priznao na televiziji, iste sekunde bio dobio smjenu iz vlade, iste sekunde. Ali Plenković je, možda i politički promišljeno, reagirao da su to zapravo samo tri riječi, da je to dio pjesme koja se pjeva već 35 godina i sve je pokušao na neki način razblažiti", smatra Boris Rašeta. I ankete su pokazale dubinu podjela - za polovicu nacije "za dom spremni" je legitiman, stari hrvatski pozdrav, za drugu polovicu zločinački poklič kojim se širi ustašizacija.

Ista priča 'preko bare'

Ista polarizacija ovog se ljeta događala i u Americi, gdje je atentat na Charlieja Kirka postao trenutak za kojeg se govori da nakon toga više ništa neće biti isto. "Nije mrzio svoje protivnike. Želio im je sve najbolje. Tu se nisam slagao s Charliejem. Mrzim svoje protivnike i ne želim im sve najbolje, žao mi je", izjavio je pred desecima tisuća okupljenih na Kirkovu sprovodu američki predsjednik Donald Trump.

Može li Trumpov pristup zaživjeti i u hrvatskoj javnosti? "Do nas je koliko ćemo dopustiti da ode daleko, uvijek je do nas. Ima polarizacije, ne možemo bježati od toga, ali je ne treba podgrijavati. Trump je podgrijava, to on namjerno radi", smatra Macan.

Da, kod nas se još ne ukidaju emisije koje desnici smetaju. Još. "Stvari za koje smo do jučer mislili da nisu moguće ni u Americi, ali bit ću pozitivan i optimističan i reći da mislim da se to neće kod nas tako skoro dogoditi", zaključuje Siniša Mareković Car.

Sutra će svanuti jesensko sunce. Lijevo ili desno, čini se, ostat će bitno.