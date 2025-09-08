'Za dom spremni' u Saboru, na prosvjedu, koncertu: Kako se ustaški pozdrav vratio u modu?

Kad među stotinama tisuća ljudi koje je ponijela atmosfera bude i jedan potpredsjednik Vlade... Kad je Thompson na koncertu rekao "za dom", jeste li odgovorili "spremni", pitalo se Ivana Anušića u programu RTL-a nekoliko dana nakon Thompsonova koncerta na Hipodromu. "Tako je, pola milijuna nas je odgovorilo da smo 'spremni'", rekao je bez okolišanja.

Pa onda kad još i premijer stane uz ustaški pozdrav. "Nema nikakve cenzure pjesme koja postoji već 35 godina, koja je bila budnica u Domovinskom ratu i koja je hrvatskim braniteljima u tom trenutku značila puno", rekao je Andrej Plenković o "Bojni Čavoglave" još polovicom kolovoza.

I tako se onda pozdrav začuo i jučer na braniteljskom prosvjedu protiv festivala u Šibeniku. Pitanje je sprema li policija prekršajne prijave zbog toga, ili će biti kao i nedavno u Saboru, kada je Miro Bulj s govornice pozdravio sa "za dom spremni", pa nikom ništa.

I onda se ne bi trebali čuditi rezultatima ankete prema kojem 35 posto ljudi u svemu što se događa vidi domoljubni zanos. No, da je zemlja u posljednje vrijeme otklizala u novu ustašizaciju uz pomoć vlasti i dijela crkve misli svaki peti ispitani, više od 18 posto smatra da sve vodi prema tome.

Dvostruki kriteriji

Pa imamo situaciju da Marka Skeju prekršajni sud oslobađa odgovornosti što viče "za dom spremni", pritom se pozivajući na preporuke famoznog Vijeća za suočavanje s prošlošću. No, Krešimir Macan, tadašnji savjetnik Vlade koja je Vijeće osnovala, kaže da se ono jasno očitovalo o "za dom spremni".

"Ne bi uopće bilo slučaja 'Skejo' jer bi bio zabranjen, jer bi to morala biti komemoracija odobrena o Ministarstva, a nekakvo njegovo divljanje. A za 'Čavoglave' je pitanje što bi se u takvoj atmosferi odlučilo, da možda nije primjereno da se napravi iznimka. Jer ta iznimka tada uopće nije bila razmatrana. S toleriranjem iznimke za HOS, stvorila se i iznimka za 'Čavoglave', kaže Macan.

Ali eto nam dvostrukih konotacija o pozdravu kojeg se i Franjo Tuđman grozio. Tako danas 31 i pol posto ljudi misli da je to stari hrvatski pozdrav, još 14 posto da je legitiman pozdrav koji se koristio kroz povijest. Svaki četvrti misli da je to ustaški poklič pod kojim su počinjeni zločini, još dvadeset posto da ga se koristi kao sredstvo za ustašizaciju. Dakle, polovica misli jedno, polovica drugo. Pa ponovimo gradivo.

"Riječ je nedvojbeno, samo i isključivo o ustaškom pozdravu, pozdravu koji je trebao podsjećati na nacistički 'sieg heil', takvog ga svi poznaju i tu nema nikakve dvostruke konotacije. Oni koji su ga uveli u Hrvatsku 90-ih godina su željeli da podsjeća na ustaški pozdrav iz 40-ih godina, i o tome su javno govorili", ističe povjesničar Tvrtko Jakovina.

Sa "za dom spremni", da se ne zaboravi, završavale su baš sve odluke i naredbe režima NDH, od odlikovanja zaslužnim ustašama do popisa ljudi za slanje u logore. I taj pozdrav za više od trećine građana, njih čak 36 posto, trebao biti kazneno djelo, njih još 16 posto je za prekršajnu kaznu uz iznimke. A 38 posto građana pozdrav ne bi zabranilo. Dakle, većina građana oko toga je na strani najviših pravnih institucija.

Sud pravnika

"Ustavni sud je u svim svojim odlukama, što god se ticalo pozdrava "za dom spremni", jasno rekao da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom, dakle da je neprihvatljiv. Također, i Europski sud za ljudska prava je to rekao u predmetu 'Šimunić'. Dakle, legitimno je kažnjavanje tog pozdrava zato što se njime izražava rasna, nacionalna i etnička mržnja", kaže Aleksandar Maršavelski s Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Ali, zapinje na politici. Jer na najavu SDP-a da će predložiti izmjene Kaznenog zakona zbog nesankcioniranja ustaškog pozdrava, s desna stiže uvijek ista poruka. "Baš me zanima jesu li zato da se zabrani i petokraka, Tito i ostali", zapitao je Mostov Božo Petrov.

"Mi u ovom društvu ne vodimo raspravu između ustaša i partizana. Mi vodimo raspravu između onih koji se zalažu za fašizam i antifašizam, u različitim stupnjevima i nijansama, ali to je prava razlika. Ako to tako postavite, onda nema rasprave o Titu, niti ima rasprave o Heinekenu, niti o zvijezdi koja je simbol pet prstiju na ruci, i u tom smislu radnički simbol. Po europskim odredbama on ne može biti na jednoznačan način smatran negativnim, kao što to mogu biti nacistički ili ustaški simboli", zaključuje Tvrtko Jakovina.

Da netko danas s uzdignutom desnicom pozdravi ispred Brandenburških vrata bio bi odmah kažnjen u visini mjesečnih primanja, minimalno tisuću eura, a mogao bi završiti i u zatvoru do tri godine.

U Hrvatskoj je dosad najpoznatija kazna za ustaški pozdrav bila Joeu Šimuniću, kada ga je 2016. uzviknuo na maksimirskom stadionu. Sud je odlučio da mora platiti 25 tisuća kuna. Tko zna, možda bi se danas i tu našle neke dvostruke konotacije.