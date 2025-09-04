DHMZ u velikoj analizi otkrio gdje su bili ekstremi, a meteorolog ističe jedan zanimljiv detalj

Znamo da je ovo ljeto bilo čudno. Krenulo je s vrućim lipnjem pa su nas onda uhvatile kiše i oluja koja je nakon 50 godina odgodila čak i sinjsku Alku. Činilo se kao da nismo spojili dva tjedna bez kiše.

Sada zahvaljujući analizi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) znamo gdje je ovo ljeto bilo najtoplije, a gdje je palo najviše kiše. Najvruće je ove godine bilo u Bilogori, DHMZ je to područje označio kao ekstremno toplo. Temperature su bile za 2,4 stupnja više od uobičajenih. Ekstremna suša bila je u Daruvaru, a najkišnije je bilo u Pločama - pala je dvostruko veća količina kiše od uobičajene. Iako svake godine pričamo o rekordno toplim ljetima, ovo nije bilo ni blizu rekorda.

Meteorolog Ribarić: 'Bilo je neobično'

O tome smo razgovarali s RTL-ovim meteorologom Dorianom Ribarićem. "Nije bilo previše ekstrema ovog ljeta, no bilo je nekako, možemo reći neobično. Naime, dojam mnogih je da je ljeto bilo nešto hladnije od uobičajenog, iako u većini zemlje to će biti peto ili šesto najtoplije ljeto u povijesti mjerenja", ističe meteorolog.

"To je do toga zato što smo imali ekstremno vruć lipanj, a onda uobičajeno topao srpanj i onda je kolovoz, hajdemo reći, podbacio na Jadranu gdje je ponegdje čak i jedva ušao u 30 najtoplijih, no sam kolovoz donio je i par zanimljivosti. Naime, stigli smo i do 40 stupnjeva u Pločama, bilo je tu i najtoplijih dana ikad zabilježenih u kolovozu i u Dubrovniku i u Šibeniku, a recimo zabilježena je i najtoplija noć u Splitu zbog fenske bure", dodao je Ribarić i zaključio da je iznadprosječno topla cijela ova godina, no nije rekordno topla kao što je to bila prošlogodišnja.