Sunce nam se vratilo, a kasno ljeto obećava: Nekima će biti i vruće

Ujutro većinom vedro, osobito na Jadranu uz slabu do umjerenu, ali samo pod Velebitom pojačanu buru i tramontanu. Tek u Slavoniji i to na krajnjem istoku Slavonije još ujutro može biti sporadično koje kapi kiše. U ostatku unutrašnjosti suho, ali mjestimična magla, osobito po kotlinama, najupornija na području Posavine.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom sunčano i opet toplije. Vjetar će uglavnom izostajati, a temperatura malo viša, bit će oko 27-28 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu barem djelomice sunčano, ali uglavnom suho. Samo lokalno oko slavonskog gorja može biti jačeg razvoja oblaka pa tako i kojeg kratkotrajnog pljuska, a može i zagrmjeti. Vjetar slab, a temperatura između 27 i 29 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano, malo oblaka se može razviti u zaobalju, uglavnom samo uz granicu sa BIH, osobito Konavlima gdje možda može pasti i koja kap kiše. Zapuhat će slab, samo na otvorenome umjeren maestral. Bit će zato vrlo toplo, nekima i vruće.

Na sjevernom Jadranu najviše sunčanog vremena, a umjerena naoblaka razvit će se samo ponegdje u gorju, većinom u Lici. Bura u Velebitskom kanalu sasvim slaba, a na moru sjeverozapadnjak. Temperatura malo viša. Bit će između 27 i 29 stupnjeva, niže u Gorskom kotaru i Lici.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti barem djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom, osobito u petak i nedjelju. No, potkraj petka i u noći na subotu s jednim novim prolaznim naoblačenjem ponegdje može biti kiše i pljuskova, prije svega na sjeverozapadu zemlje. Noći razmjerno svježe, a dani vrlo topli, malo možda svježije u subotu kada nakon naoblačenja zapuše sjeverac.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunčano i stabilnije, samo u subotu uz prolazno pojačanu buru, a i to uglavnom samo pod Velebitom. Bit će to pravi vrlo topli pa i vrući kasnoljetni dani, a noći ugodne za spavanje.