Opet južina i temperature više od 30, a pod kraj tjedna snažna promjena vremena!

Vratile su se vrućina i sparina, no kreće i postupno južina ispred frontalnih poremećaja koji su još na zapadu kontinenta, a u naše krajeve promjenu donose krajem petka. Do tada anticiklona postupno slabi, tlaka pada, ali stiže i topliji zrak.

SRIJEDA

Ujutro prevladavajuće sunčano, ali ne i posve vedro. Bit će to uglavnom visoki prozirni oblaci, gušći ponegdje na zapadu zemlje, osobito oko Istre i Kvarnera. U početku mirno, ali zapuhat će prema sredini dana slabo, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice umjereno jugo, a na zapadu unutrašnjosti jugozapadnjak.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, malo oblaka možda bude uz granicu sa Slovenijom, ali zanemariva je šansa za koju kap kiše. Uz slab do umjeren jugozapadni vjetar još malo toplije, bit će oko 30 ili 31 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu obilje sunčanog vremena, a ovdje izostankom vjetra, osim vrućine, ponegdje će biti i sparine. Temperatura između 30 i 32 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, prolazno samo uz visoke, često i prozirne oblake. Nakratko će zapuhati slab do ponegdje umjeren vjetar s mora s kojim će duž obale biti ugodnije, iako posvuda uglavnom vruće, oko 30 °C, u zaobalju i koji više.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru prolazno povećana naoblaka, a sporadično je moguć i koji pljusak pa i grmljavina, najizglednije u unutrašnjosti Istre. Puhati će slabo, sve češće i umjereno jugo, u gorju jugozapadnjak. Temperatura uglavnom između 27 i 29 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U četvrtak još uvijek pretežno sunčano pa i još toplije uz dnevnu vrućinu, a u petak i sve izraženiju sparinu. Naime, s malo izraženijom južinom stiže i naoblačenje, a do kraja petka u većini zapadnih krajeva i kiša te lokalni pljuskovi, izraženiji u gorju. Posvuda promjenjivo u subotu uz nižu temperaturu zraka. Ponovno svježije noći, a vrlo toplo dani, u nedjelju i znatno sunčaniji.

Foto: Vremenska Srijeda

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu već u četvrtak vjetrovito s jakim na udare olujnim jugo, no oblačnije i nestabilnije tek u petak uz česte pljuskove i grmljavinu, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu, a u noći na subotu i duž ostatka obale. Bit će obilne oborine, kako na moru tako i u zaobalju, a temperatura niža. Smirivanje i razvedravanje u nedjelju, a početkom novog tjedna opet okreće na jugo.