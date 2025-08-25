Ugodno i toplo, ali meteorologinja upozorava: Uskoro stiže južina, a za njom i pljuskovi

Polje visokog tlaka zraka utjecat će na vrijeme danas i sve do četvrtka kada će anticiklona početi značajnije slabjeti i do nas će početi već pritjecati nešto vlažniji zrak, posebno od petka. Pritom će sve do četvrtka pristizati i sve topliji zrak pa će nam se vratiti i dnevna vrućina. Dakle, početak tjedna biometeorološki povoljan, a od sredine tjedna one osjetljivije smetat će južina.

Novi tjedan počeo je u unutrašnjosti svježim jutrom - temperatura je između 7 i 12 °C. Lokalno ima i magle, posebno po gorskim kotlinama. Na moru još dio prijepodneva umjerena bura, no prvi dio dana u znaku sunca.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i u nastavku dana obilje sunčanih sati, tek rijetko uz većinom malo oblaka. Vjetar slab, na sjeverozapadu i u gorju do umjeren južni i jugozapadni. Najviša temperatura oko 25 °C. Podjednako toplo bit će i u Slavoniji, Baranji i Srijemu, također uz uglavnom slab vjetar te prevladavajuće sunčano vrijeme. Nešto oblaka može biti uz gorje. Dalmacija poslijepodne uz pravo sunčano kasnoljetno vrijeme. Umjeren do jak razvoj oblaka u unutrašnjosti i uz gorje može proizvesti i kakav lokalan kratkotrajan pljusak. Puhat će na moru sjeverozapadni vjetar, umjerene jakosti, nakratko na otvorenom može biti i umjereno jak pa će i more biti umjereno valovito. Najviša temperatura od 26 do 29 °C. U gorju temperatura od 20 do 25 °C, dok će na moru biti vrlo toplo uz vrijednosti od oko 28 °C u hladu meteorološke kućice i svakako će biti i više nego povoljno za morske radosti u malo valovitom moru temperature između 23 i 25 °C. Prevladavat će sunčano.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Porast temperature obilježit će novi tjedan kao i povratak dnevnih vrućina, već od srijede, a osobito uz jačanje južine u četvrtak i petak. Jutra će još u početku biti svježa. Pritom će na zapadu već u srijedu i četvrtak biti više oblaka uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, prije svega u Gorskom kotaru. S petkom i zadnjim vikendom u mjesecu raste vjerojatnost za promjenljivije vrijeme, dakle mjestimičnu kišu pa i pljuskove, osobito u zapadnim predjelima. Jugozapadnjak u drugoj polovini tjedna može povremeno biti i jak, posebno u gorju.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na većem dijelu Jadrana do četvrtka pretežno sunčano. Povremeno će više oblaka biti na sjeveru, posebno u Istri i oko Rijeke gdje već u srijedu i četvrtak može biti lokalnih poslijepodnevnih neverina. Jugo će zapuhati u srijedu prvo na sjeveru, potom i drugdje u četvrtak i pritom jačati. Od petka još će se povećati vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili nevere, ponajprije na sjevernom i srednjem dijelu, no svakako za pouzdaniju prognozu treba još pričekati. Uz južinu rast će do vikenda dnevna temperatura, no i noći će biti toplije.