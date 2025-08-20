Stiže nam poremećaj vremena: Grmljavinska nevremena, olujni vjetar i pijavice!

Pad tlaka nastavio se tijekom utorka kako nam se približavaju frontalni poremećaji sa zapada i sjevera kontinenta, kao i sredozemna ciklona. Glavnina pogoršanja se očekuje tijekom četvrtka i petka, nakon čega će biti nešto svježije od uobičajenog za zadnju trećinu kolovoza.

SRIJEDA

Ujutro i prijepodne još pretežno vedro, ali uz porast naoblake na zapadu zemlje, osobito na sjevernom Jadranu gdje najprije u Istri, zatim i na dijelu Kvarnera može već biti lokalnog pljuska praćenog grmljavinom, rijetko možda i kojeg neverina. Zapuhat će na moru slabo do ponegdje umjereno jugo, a na kopnu jugozapadnjak. No, samo jutro u unutrašnjosti ostaje razmjerno svježe.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupno sve oblačnije i promjenjivije uz većinom umjeren jugozapadni vjetar. Prolazno može biti i kojeg pljuska, izglednije oko Korduna, osobito Banovine, gdje može biti i kojeg izraženijeg. Većinom će opet biti vruće, u zavjetrini i sparno.

Na istoku djelomice sunčano te još malo toplije, posvuda vruće, uz jugozapadnjak ponegdje i vrlo vruće, moguće i do 33 °C. No, uz sve više oblaka na zapadu, oko slavonskog gorja može biti lokalnog pljuska pa i grmljavine.

U Dalmaciji je tek poneki prolazni pljusak moguć na samom sjeveru, dok će južnije ostajati suho pa i pretežno sunčano. Zapuhat će slabo do kraja dana većinom umjereno jugo. Temperatura slična ili samo za nijansu niža, bit će oko 30 °C.

Na sjevernom Jadranu prolazno naoblačenje uz najizglednije mjestimične pljuskove, osobito sredinom dana na sjeveru Istre, širem riječkom području pa i Gorskom kotaru gdje mogu biti izraženiji. Nisu isključene nevere. Temperatura između 26 i 28 °C, malo niže u gorju.

IDUĆIH DANA NA MORU

Duž Jadrana u četvrtak jače pogoršanje uz jako jugo. Vjerojatna su i grmljavinska nevremena, olujni udari vjetra, bit će i pijavica. Obilna kiša, najprije na sjevernom Jadranu, a tijekom dana i u unutrašnjosti Dalmacije. Smirivanje u drugom dijelu petka kada okreće na buru, no i nakon toga ne baš sasvim stabilno pa je i u dane vikenda moguć koji kraći popodnevni pljusak. Temperatura niža, izostati će svakako dnevne vrućine. No, bit će vrlo toplo, noću sve ugodnije za spavanje.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti u četvrtak još vrlo toplo i sparno, a onda osvježenje. Bit će to uz povremenu kišu i lokalno jače pljuskove, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Pritom će u petak uz sjeverac osjetno osvježiti, a ta će se svježina zadržati i nakon toga. No, od subote barem sunčanije, iako ne i sasvim stabilno.