Doviđenja toplinskom valu, ali ne i ljetu: Meteorolog otkrio koliko i gdje će biti svježije

Jedan oslabljeni frontalni poremećaj samo nas je okrznuo, ali uz vlagu s juga kontinenta donio nestabilnosti pa i kraj toplinskog vala. Novi tjedan kreće uz postupno jačanje anticiklone sa sjeverozapada koje će do četvrtka osigurati mirnije, ali manje vruće ljetne prilike.

Ujutro smanjenje naoblake i uglavnom suho. Nešto više zaostalih oblaka bit će u početku oko gorja i na krajnjem istoku zemlje, oko Podunavlja i Srijema. Duž Jadrana brže razvedravanje, jer će puhati umjerena bura, na sjevernom i srednjem Jadranu povremeno jaka, pod Velebitom na udare olujna.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno ponegdje i potpuno sunčano. Sjeverac uglavnom slab, rijetko umjeren, a temperatura još malo niža, no ostaje vrlo toplo. Bit će između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano. Dakle, bit će prolazno umjerene naoblake, ali bez oborina. Pritom mirnije uz sasvim slab vjetar, no manje toplo, oko 27 stupnjeva.

U Dalmaciji razvedravanje, ali još ne baš sasvim stabilno pa uz razvoj oblaka na krajnjem jugu, uglavnom u zaobalju, može biti kojeg izoliranog pljuska. Bura okreće na tramontanu i postupno slabi, pojačana samo navečer. Pritom manje vruće, ali i dalje između 31 i 33 stupnja.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano pa i vedro. Jaka bura pritom postupno slabi, a biće i ovdje manje vruće, u gorskim područjima i osjetno svježije. Uz more oko 30, a u gorju između 22 i 25 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Početkom novog tjedna većinom sunčano, noću i ujutro razmjerno svježe, a danju vrlo toplo, u srijedu opet i vruće. No, već potkraj srijede porast naoblake s jugozapadnim vjetrom, a to tek najavljuje jače naoblačenje s kišom i pljuskovima tijekom četvrtka i petka. Lokalno tada može biti izraženijih pljuskova, a osobito u Gorkom kotaru i Lici i obilnije oborine. Od petka i osjetno svježije, ali ostaje danju iznad 25 stupnjeva.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu sunčaniji početak tjedna, ali u srijedu uz jačanje juga počinje se skupljati sve više oblaka na sjevernom dijelu pa u noći na četvrtak već može biti nevera. To će se naoblačenje s lokalno obilnijim pljuskovima uz jako jugo proširiti duž većeg dijela obale. Smirivanje za vikend, ali do tada će osjetno osvježiti. No, bit će vrlo toplo.