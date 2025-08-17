Kraj toplinskog vala! Meteorolog otkrio gdje se sve očekuje pljusak i grmljavina

Stiže nam kraj toplinskog vala. Ne radi se doduše o velikoj promjeni vremena i dugotrajnoj kiši, već glavninom popuštanju vrućine uz vjetar i lokalne nestabilnosti. Kraćih pljuskova bilo je ponegdje i jučer, no češći će biti danas kako se preko naših krajeva premještaju ostaci frontalnog poremećaja, a stići će i malo manje topao zrak.

NEDJELJA

Ujutro više oblaka u unutrašnjosti zemlje, osobito u središnjim predjelima gdje već može biti jačeg pljuska pa i grmljavine. Sunčanije na moru, tj. barem djelomice sunčano i suho. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverac, a duž Jadrana bura, jaka samo na sjevernom dijelu, pod Velebitom moguće i s olujnim udarima.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje promjenjivo i svježije. Mogući pljuskovi, ali bit će lokalni i kratkotrajni, iako neki od njih mogu biti intenzivniji. Uz većinom umjeren sjeverac, temperatura oko 28-29 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu nestabilniji i oblačniji drugi dio dana. Mjestimice izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, prolazno uz olujne udare inače umjerenog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Najvjerojatnije oko Srijema i istočne Posavine. Temperatura niža, ali vrlo toplo i vruće, pritom i sparnije.

I u Dalmaciji poslijepodne nestabilno. Uz jači razvoj oblaka mogući pljuskovi i grmljavina, lokalno i nevrijeme, posebice u zaleđu. Bura će pojačati na umjeren i jaku, a olujnih udara može biti uz pljuskove. Do kiše još ostaje vruće i sparno, najdulje na otocima gdje bi moglo ostati i potpuno suho.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, rijetko koji pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre, a izglednije u nešto oblačnijem Gorskom kotaru i Lici. Uz more ostaje vruće i vrlo vruće, bura slaba do umjerena, jača ponovno navečer, osobito pod Velebitom. Osvježenje samo u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U novom tjednu, već od ponedjeljka znatno sunčanije. No, temperatura niža, kako dnevna, tako i noćna pa će u utorak i srijedu ujutro biti razmjerno svježe. Danju ipak vrlo toplo, a u srijedu ponovno vruće i sparno uz jugozapadni vjetar te postupan porast naoblake. Bit će to uvod u jače naoblačenje i promjenu vremena koja se očekuje u drugoj polovici tjedna. U četvrtak te osobito u petak češća kiša i pljuskovi uz osjetnije osvježenje.

Foto: Rtl

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu će u ponedjeljak jaka bura rastjerati oblake pa samo na krajnjem jugu još postoji šansa za kakav kraći pljusak. No, posvuda već manje vruće, a znatno će lakše moći i spavati. Mirnije zatim u utorak pred jednu pravu kišnu epizodu po sve izraženijoj južini. U srijedu se najprije na sjevernom Jadranu skuplja sve više oblaka uz porast vjerojatnosti za pljuskove, grmljavinu pa i nevere, a onda od četvrtka naoblačenje zahvaća veći dio obale kao i lokalno obilnija kiša. To pogoršanje donosi posvuda i prekid vrućina, ali ostaje vrlo toplo.