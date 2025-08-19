Meteorolog najavio frontalne poremećaje: Stižu kiša i pljuskovi s grmljavinom

Ne odviše vruće ljetne prilike obilježiti će prvu polovicu tjedna. No, anticiklona iznad naših krajeva polako slabi, a u drugom dijelu tjedna stižu nam frontalni poremećaji sa osjetno svježijim i vlagom bogatijim zrakom. Onih iznimnih vrućina više nema na vidiku.

UTORAK

Ujutro pretežno vedro i sunčano, samo u početku nakratko uz malu ili umjerenu naoblaku na istoku zemlje te u Dalmaciji. Na kopnu će vjetar izostajati, a na moru puhati slaba do umjerena, još samo rano ujutro ponegdje i pojačana bura. Samo jutro na kopnu osjetno svježije, a duž obale manje toplo.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano, samo koji manji oblak na nebu. Vjetar samo na sjeveru povremeno slab jugoistočni, a temperatura malo viša, bit će oko 28 °C. Dakle, vrlo toplo, a činit će se mnogima i vruće.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano. Manji razvoj oblaka uglavnom oko gorja na zapadu, ali suho. I ovdje vrlo toplo, ponegdje i vruće s temperaturom između 28 i 30 °C.

U Dalmaciji većinom sunčano i mirnije, lokalnog razvoja oblaka ponovno može biti samo na krajnjem jugu, ali uglavnom u dubrovačkom zaleđu. Vrlo mala šansa za tek koju kap kiše. Ostaje vruće, oko 30 °C, ali malo ugodu će donositi slab vjetar s mora.

Na sjevernom Jadranu sunčano, bura će sasvim oslabjeti, a bit će vrlo toplo i vruće, na moru između 28 i 30 °C, malo niže u gorju. U unutrašnjosti Istre može biti lokalnog razvoja oblaka, ali vrlo rijetko i kojeg kraćeg pljuska.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Na kopnu u srijedu nakon razmjerno svježeg jutra, opet posvuda dnevna vrućina. No, postupno će rasti naoblaka uz jugozapadni vjetar, kao uvod u promjenu koja stiže u četvrtak. Pokoji pljusak već u srijedu u Gorskoj Hrvatskoj, a onda će kiše s četvrtka na petak biti gotovo posvuda, pritom u gorju može biti i obilnijih količina oborine. Nakon pogoršanja djelomično razvedravanje za vikend, ali osjetno svježije.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu u srijedu kreće južina, ali do kraja dana samo malo kiše ili koji neverin se očekuje na sjevernom dijelu. Tijekom četvrtka jače naoblačenje s jakim jugom duž cijelog Jadrana, a bit će izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito u zaobalju. Najviše oborine se očekuje u drugom dijelu četvrtka pa sve do petka prijepodne. Od subote sunčanije, no i dalje postoji šansa za poneki kraći pljusak. Noći manje tople, ugodnije za spavanje, ali će izostajati dnevna vrućina, osobito prema kraju tjedna kada će temperatura biti primjerenija sredini rujna.