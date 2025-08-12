Meteorolog prognozirao kada bi mogao pasti pljusak: 'Od ovog dana bit će opasnije po zdravlje'

Nakon vrlo vrućeg, u Dalmaciji ponegdje i rekordno vrućeg početka tjedna, toplinski val se nastavlja na Jadranu i područjima uz njega. Ostajemo u prostranom polju vedrine, tj. anticiklone sa središtem sjevernije od nas.

UTORAK

Ujutro gotovo bez oblaka, malo samo na krajnjem jugu. Duž obale opet prolazno pojačana bura, pod Velebitom i na krajnjem jugu s jakim udarima, moguće i kojim olujnim, ali slabjet će tijekom jutra. No, s burom je noć opet bila tropski topla i mnogima neugodna za spavanje.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano i vedro. Opet slab do prolazno umjeren sjeveroistočni, u Zagorju, Međimurju i jugoistočni vjetar. No, bit će malo toplije nego danas, čak nakratko i vrlo vruće s temperaturom oko 32-33 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunce, vedrina te vrućina. Podjednako vruće kao i danas, oko 33 °C uz slab do povremeno umjeren istočni vjetar.

U Dalmaciji prevladavajuće sunčano, tek malo oblaka na nebu. Bura će sasvim oslabjeti, zapuhati slab vjetar s mora pa će temperatura biti za nijansu niža duž obale i na otocima, ali i dalje je to visokih 35-36 °C. U zaobalju do 38 °C. Na sjevernom Jadranu sunčano, vruće i vrlo vruće, tek krajem dana može prolazno biti onih visokih oblaka. I dalje neugodno u podvelebitskom primorju uz slabu do umjerenu toplu buru. Tek malo lakše u gorju, ali i tu mahom oko 30 °C.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

U unutrašnjosti Hrvatske ostaje pretežno sunčano, danju sve češće vrlo vruće pa će vrućina i ovdje biti sve neugodnija, od četvrtka opasnija po zdravlje. Srećom noći još ostaju koliko toliko ugodne.

Prema kraju tjedna bit će dnevnog razvoja oblaka, a od nedjelje i vjerojatnosti za malo kiše ili pljusak, koji bi uz sjeverni vjetar mogli donijeti manje osvježenje, tj. popuštanje vrućine.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu će se i dalje redati vrlo vrući dani, koji su osobito neugodni kada dolaze nakon vrlo toplih noći u kojima se teško naspavati i uopće odmoriti, a takve će biti cijelog tjedna.

Malo oblaka se očekuje od petka kada može kojeg izoliranog pljuska biti u zaobalju, uglavnom uz granicu sa BIH, izglednije od nedjelje. Ujutro samo slaba bura, danju maestral, a bura će opet pojačati u dane vikenda.