Ostajemo u polju prostrane anticiklone, samo iznad Dalmacije kruži manja količina vlažnog zraka pa će tu i danas biti više oblaka, rijetko i ponekog kraćeg pljuska.

U petak prijepodne u većini predjela pretežno sunčano, samo u Dalmaciji može biti umjerene naoblake. Puhat će slab do umjeren istočnjak i sjeveroistočnjak, uz obalu umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu od 14 do 20, a na moru uglavnom iznad 25.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, mjestimice uz nešto visokih oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura do najviše 35 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji I Srijemu sunčano i vedro, uz slab do umjeren istočnjak, a temperatura oko 35, 36 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, uz lokalno jači razvoj oblaka postoji i vrlo mala šansa za ponekim kraćim pljuskom u Zagori, rijetko i na otocima. Sredinom dana će prolazno zapuhati slab do umjeren vjetar s mora, navečer opet bura. Temperatura zraka između 33 i 37, ali barem more nije prezagrijano, od 23 do 25 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju često i sasvim vedro. Tijekom dana slab do umjeren vjetar s mora, a navečer opet bura, pod Velebitom i jaka. Dnevna temperatura u gorju od 27 do 32, a uz obalu i do 35 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Još u subotu u unutrašnjosti pretežno sunčano, vrlo vruće i sparno. Ponekog pljuska će biti uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, zatim u nedjelju u većini kopnenih predjela nestabilno s lokalnim pljuskovima, moguće je i kakvo jače nevrijeme, ponegdje i tuča. Temperatura će se osjetno sniziti pa će se u novom tjednu nešto lakše disati.

Na Jadranu će se promjena najviše vidjeti kroz povećanu naoblaku, tek će rijetko biti ponekog pljuska. U nedjelju će pojačati bura, a zatim već u ponedjeljak oslabjeti. Temperatura će se sniziti pa će i ovdje novi tjedan donijeti manje vruće i nešto ugodnije ljetno vrijeme.