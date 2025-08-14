Hrvatska se prži na +38°, evo kad možemo očekivati osjetniji pad temperature

I dalje se nalazimo u toplinskom valu, a pod utjecajem anticiklone je stabilno i sunčano, tako će biti sve do nedjelje. Prijepodne u većini predjela sunčano, često i sasvim vedro, a uglavnom u Dalmaciji povremeno može biti umjerene naoblake. Puhat će slab do umjeren istočnjak, uz obalu u noći i ujutro bura, pod Velebitom i jaka, a zatim sredinom dana vjetar s mora.

Minimalna temperatura na Jadranu većinom između 23 i 29 stupnjeva, a nešto ugodnije u unutrašnjosti - tu će biti uglavnom od 14 do 19. U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sunčano, vedro i vruće, temperatura do 35 stupnjeva pa će postojati umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i vrlo vruće, temperatura će biti između 33 i 35 stupnjeva, a puhat će slab do umjeren istočnjak. U Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno će biti umjerene naoblake, a u unutrašnjosti je rijetko moguć jači razvoj oblaka i kakav kraći pljusak. Uz slab do umjeren maestral temperatura od 33 do 38 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju sunčano, uglavnom i vedro. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, navečer opet bura, a temperatura u gorju oko 30, na moru i do 35, 36 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Prvi dio produljenog vikenda kopnenim predjelima ne donosi veće promjene - bit će pretežno sunčano i vruće ili vrlo vruće, a zatim u nedjelju raste naoblaka, bit će nestabilnije pa su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Uz tu promjenu prekinut će se i val vrućina pa će već u nedjelju, a osobito u novom tjednu dnevna temperatura biti niža, od ponedjeljka i ispod 30 stupnjeva.

Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano, tek rijetko u Dalmaciji postoji mala mogućnost kakvog kraćeg izoliranog pljuska. Puhat će umjerena bura, u petak i nedjelju i jaka, podno Velebita na udare i olujna, a tijekom dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura do kraja tjedna gotovo bez promjene, a zatim će se od nedjelje sniziti.