Klimatski 'Molotovljev koktel' pogodio Europu: 'Bit će još samo gore!'
Znanstvenici Europske unije predviđaju da će ovog tjedna za požare vladati ekstremni do vrlo ekstremni uvjeti za cijeli kontinent
Preliminarna mjerenja pokazuju da ekstremne vrućine ruše temperaturne rekorde diljem Europe te potiču veće i snažnije požare, javlja The Guardian.
Navode da su u ponedjeljak pali rekordi na jugozapadnu Francuske u gradovima Angoulême, Bergerac, Bordeaux, Saint-Émilion i Saint-Giron. Meteo France objavio da su "često izvanredne, pa čak i dosad nezabilježene maksimalne temperature" u regiji bile 12 Celzijevih stupnjeva iznad prosjeka posljednjih desetljeća.
The Guardian spominje i Hrvatsku. Navode da su u Šibeniku (39,5 °C) i Dubrovniku (38,9 °C) zabilježeni rekordi te da su obalom harali veliki šumski požari koji su se proširili na susjedne balkanske zemlje. Europa nije jedina - deseci temperaturnih rekorda oboreni su diljem Kanade, a u Iraku su izmjerene rekordne vrućine iznad 50 °C koje su dovele do nestanka struje u cijeloj zemlji.
'Bit će još samo gore'
"Ovo ljeto, kao i svako ljeto sada, bilo je iznimno po pitanju ekstremnih vrućina diljem svijeta", navodi Bob Ward, direktor za strategiju u istraživačkom institutu Grantham. "Ovako klimatske promjene izgledaju u stvarnosti. Bit će još samo gore, dodaje Ward.
U Italiji se 16 od 27 većih gradova našlo pod crvenom meteoalarmom zbog vrućina, a dječak (4) preminuo je od toplinskog udara. U Španjolskoj je pak muškarac umro u požaru nakon što je zadobio stravične opekline na čak 98 posto tijela. "Glavna karakteristika ovog toplinskog vala nije intenzitet, nego trajanje i rasprostranjenost", objašnjava José Camacho, klimatolog i glasnogovornik španjolske meteorološke agencije Aemet.
Molotovljev koktel klimatskih uvjeta
Vruće vrijeme isušilo je vegetaciju i omogućilo širenje požara, a znanstvenici su to nazvali "Molotovljevim koktelom" klimatskih uvjeta. Znanstvenici Europske unije predviđaju da će ovog tjedna za požare vladati ekstremni do vrlo ekstremni uvjeti za cijeli kontinent. Posebno rizično je u većem dijelu južne Europe, dok su velika odstupanja očekivana u nekim dijelovima nordijskim zemalja.
Isto tako, u utorak su objavljeni podaci koji pokazuju da su požari u Europi ove godine spalili više od 400 tisuća hektara, što je za čak 87 posto više od prosjeka za isto razdoblje u posljednja dva desetljeća.
