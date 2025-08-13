Klimatski 'Molotovljev koktel' pogodio Europu: 'Bit će još samo gore!'

Preliminarna mjerenja pokazuju da ekstremne vrućine ruše temperaturne rekorde diljem Europe te potiču veće i snažnije požare, javlja The Guardian.

Navode da su u ponedjeljak pali rekordi na jugozapadnu Francuske u gradovima Angoulême, Bergerac, Bordeaux, Saint-Émilion i Saint-Giron. Meteo France objavio da su "često izvanredne, pa čak i dosad nezabilježene maksimalne temperature" u regiji bile 12 Celzijevih stupnjeva iznad prosjeka posljednjih desetljeća.

The Guardian spominje i Hrvatsku. Navode da su u Šibeniku (39,5 °C) i Dubrovniku (38,9 °C) zabilježeni rekordi te da su obalom harali veliki šumski požari koji su se proširili na susjedne balkanske zemlje. Europa nije jedina - deseci temperaturnih rekorda oboreni su diljem Kanade, a u Iraku su izmjerene rekordne vrućine iznad 50 °C koje su dovele do nestanka struje u cijeloj zemlji.

'Bit će još samo gore'

"Ovo ljeto, kao i svako ljeto sada, bilo je iznimno po pitanju ekstremnih vrućina diljem svijeta", navodi Bob Ward, direktor za strategiju u istraživačkom institutu Grantham. "Ovako klimatske promjene izgledaju u stvarnosti. Bit će još samo gore, dodaje Ward.

U Italiji se 16 od 27 većih gradova našlo pod crvenom meteoalarmom zbog vrućina, a dječak (4) preminuo je od toplinskog udara. U Španjolskoj je pak muškarac umro u požaru nakon što je zadobio stravične opekline na čak 98 posto tijela. "Glavna karakteristika ovog toplinskog vala nije intenzitet, nego trajanje i rasprostranjenost", objašnjava José Camacho, klimatolog i glasnogovornik španjolske meteorološke agencije Aemet.

Molotovljev koktel klimatskih uvjeta

Vruće vrijeme isušilo je vegetaciju i omogućilo širenje požara, a znanstvenici su to nazvali "Molotovljevim koktelom" klimatskih uvjeta. Znanstvenici Europske unije predviđaju da će ovog tjedna za požare vladati ekstremni do vrlo ekstremni uvjeti za cijeli kontinent. Posebno rizično je u većem dijelu južne Europe, dok su velika odstupanja očekivana u nekim dijelovima nordijskim zemalja.

Isto tako, u utorak su objavljeni podaci koji pokazuju da su požari u Europi ove godine spalili više od 400 tisuća hektara, što je za čak 87 posto više od prosjeka za isto razdoblje u posljednja dva desetljeća.

