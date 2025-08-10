Hrvatska na udaru toplinskog vala: Meteorologinja upozorila na osobito neugodnu pojavu

Nalazimo se u polju visokog tlaka zraka, a po visini nam stiže topao zrak pa će vrućina obilježiti i dane pred nama, osobito će izražena biti uz obalu.

U nedjelju od jutra sunčano i vedro, ujutro u većini kopnenih predjela i sasvim mirno, a na moru će puhati slaba do umjerena bura, u Dalmaciji prema sredini dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura na Jadranu oko 25 stupnjeva, a u unutrašnjosti većinom od 14 do 19 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sunčano, nebo će i dalje biti vedro, a temperatura još malo viša u odnosu na današnju. Temperatura će biti oko 35, mjestimice moguće i nešto iznad toga pa je na snazi narančasto upozorenje Meteoalarma DHMZ-a.

Foto: Dhmz

Vrlo slične prilike i na istoku zemlje - temperatura će biti oko 35, 36 stupnjeva, uz to će biti sunčano, a tek će ponegdje zapuhati slab do umjeren sjeveroistočnjak.

Nebo će i u Dalmaciji biti vedro, puhat će slab do umjeren vjetar s mora, ali neće donositi previše olakšanja s obzirom na to da će živa u termometru dosezati 35 stupnjeva, u Zagori lokalno i 40, tako da Sinjane i goste za Alku čekaju potpuno druge prilike u odnosu na prošli vikend - bit će sunčano i vrlo vruće.

Na sjevernom Jadranu i u gorju sunčano i vedro, dan će obilježiti velika vrućina, na Kvarneru je na snazi najviša, crvena razina upozorenja, temperatura će biti oko 35, 36 stupnjeva, a vruće će biti i u gorju. Puhat će većinom umjerena, navečer i jaka bura.

IDUĆIH DANA

U novom tjednu u kopnenim predjelima sunčano, početkom tjedna i većinom vedro, a onda u drugom dijelu može biti samo nešto većinom visokih oblaka. Ovaj toplinski val u unutrašnjosti popušta već u ponedjeljak, ostat će vruće, ali manje nego danas, a ni noći neće biti previše tople.

Na Jadranu nema predaha od vrućina - ovdje će sve do Velike Gospe, a moguće i dulje biti vrlo vruće i sparno, a uz to i noći ostaju tople s temperaturom oko ili iznad 25 stupnjeva. Osobito neugodno će biti u noći na ponedjeljak kada uz fensku buru ponegdje neće pasti ni ispod 30 stupnjeva.