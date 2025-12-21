FREEMAIL
PALA ODLUKA /

Modrićev trener dobio kaznu: Prvo razočarao Luku, a onda radio incidente

Foto: Mattia Radoni/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Talijani nisu imali milosti za Masimilliana Allegrija

21.12.2025.
19:43
Sportski.net
Mattia Radoni/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Polufinalna utakmica talijanskog Superkupa između Milana i Napolija donijela je mnogo više od nogometnog uzbuđenja. U središtu pozornosti našao se trener Milana, Massimiliano Allegri, čije je ponašanje pokraj terena, ali i taktičke odluke tijekom utakmice, izazvalo lavinu reakcija i rezultiralo službenom kaznom. Iskusni strateg sada se suočava s posljedicama svojih postupaka koji su bacili sjenu na važan sportski događaj.

Teške uvrede i novčana kazna

Tijekom napete utakmice, Allegri je izgubio kontrolu i upustio se u žestok verbalni sukob sa sportskim koordinatorom Napolija, Gabrieleom Orialijem. Prema službenom izvješću, incident se dogodio uz aut liniju, pred očima brojnih svjedoka i pod budnim okom televizijskih kamera koje su sve prenosile uživo. Allegri je, kako se navodi, "ponovljeno i teško vrijeđao" Orialija, koristeći izrazito uvredljiv rječnik. Ovakvo ponašanje nije prošlo nezapaženo, a klub iz Napulja odmah je reagirao službenim priopćenjem u kojem je najoštrije osudio ispad Milanovog trenera, ističući da takvom ponašanju nema mjesta u sportu.

Epilog priče stigao je brzo. Sportski sudac (Giudice Sportivo) donio je odluku o kazni za Allegrija. Zbog "provokativnog ponašanja i ponovljenih uvredljivih izraza", treneru Milana izrečena je novčana kazna u iznosu od deset tisuća eura. Iako nije dobio suspenziju, financijska kazna predstavlja jasnu poruku da se takvi ispadi neće tolerirati na talijanskim nogometnim terenima.

Kontroverza oko Luke Modrića

Kao da verbalni delikt nije bio dovoljan, Allegri se našao na udaru kritika i zbog svojih taktičkih poteza, a posebno zbog odluke koja se ticala kapetana hrvatske reprezentacije, Luke Modrića. Na opće iznenađenje, Modrić nije započeo utakmicu u početnoj postavi, što je potez koji su mnogi protumačili kao veliku taktičku pogrešku. Allegri je hrvatskog maestra uveo u igru tek u 75. minuti susreta, u trenutku kada je njegova momčad već imala zaostatak od 2:0 i kada su šanse za preokret bile minimalne.

POGLEDAJTE VIDEO: Strašan kroše Sare Luzar Smajić, protivnica pala kao pokošena

