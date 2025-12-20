FREEMAIL
NEVJEROJATNO /

Publika je očarana hrvatskim kapetanm. Pogledajte samo kako su ga dočekali

Publika je očarana hrvatskim kapetanm. Pogledajte samo kako su ga dočekali
Foto: Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Modrića je dočekalo opće oduševljenje i grmoglasni pljesak cijelog stadiona

20.12.2025.
15:15
Sportski.net
Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
U prvoj utakmici talijanskog Superkupa između Napolija i Milana, odigranoj u Rijadu, bolji su bili „Južnjaci“ rezultatom 2-0.

No na kraju utakmice najviše se pričalo o kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću. I dok su neki kritizirali trenera Milana Maxa Allegrija jer je Modriću dao samo 15 minuta, drugi su ostali oduševljeni reakcijom navijača u glavnom gradu Saudijske Arabije dok je hrvatski kapetan ulazio u igru. Modrića je dočekalo opće oduševljenje i grmoglasni pljesak cijelog stadiona.

Sve o Luki Modriću čitajte na Net.hr-u

U drugoj utakmici Superkupa, odigranoj jučer, bolja je bila Bologna Nikole More nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca u raspucavanju protiv Intera.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubimac navijača stoički podnosi nevolje: Mudražija za RTL otkriva hoće li na zimu otići iz Dinama

Luka ModrićTalijanski SuperkupMilanNapoliNapoli - Milan
