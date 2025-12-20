Publika je očarana hrvatskim kapetanm. Pogledajte samo kako su ga dočekali

U prvoj utakmici talijanskog Superkupa između Napolija i Milana, odigranoj u Rijadu, bolji su bili „Južnjaci“ rezultatom 2-0.

No na kraju utakmice najviše se pričalo o kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću. I dok su neki kritizirali trenera Milana Maxa Allegrija jer je Modriću dao samo 15 minuta, drugi su ostali oduševljeni reakcijom navijača u glavnom gradu Saudijske Arabije dok je hrvatski kapetan ulazio u igru. Modrića je dočekalo opće oduševljenje i grmoglasni pljesak cijelog stadiona.

U drugoj utakmici Superkupa, odigranoj jučer, bolja je bila Bologna Nikole More nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca u raspucavanju protiv Intera.

This has never happened to any player before ❤️ pic.twitter.com/0FpHAfL2A2 — Salma (@salModric) December 19, 2025

