Meteorologinja najavila kraj toplinskog vala: 'Tada biti posebno neugodno, ali...'

Prijepodne većinom sunčano, samo će povremeno u Dalmaciji biti umjerene naoblake. Vjetar će na kopnu uglavnom izostati, a uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, još podno Velebita na udare i jaka. Minimalna temperatura na kopnu od 14 do 18, a uz obalu i dalje većinom iznad 25 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sunčano, povremeno će zapuhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti koji stupanj viša, uglavnom oko 33, 34 pa će biti vruće ili vrlo vruće.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i vedro, vjetar većinom slab, tek povremeno i umjeren, a temperatura do najviše 34 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno će biti umjerene naoblake uz koju će se vrućina još teže podnositi. Sredinom dana će zapuhati slab do umjeren vjetar s mora, navečer opet bura. Dnevna temperatura i dalje iznad prosjeka, najviše do 38, 39 pa je i dalje na snazi crveno upozorenje Meteoalarma.

Najviša razina upozorenja i na sjevernom Jadranu, bit će većinom sunčano i vrlo vruće. U gorskim predjelima će prevladavati vedro, a temperatura će biti između 27 i 32 stupnja. Puhat će slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Foto: Dhmz

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana ostaje pretežno sunčano, a tek će povremeno biti umjerene naoblake. Od petka postoji mala šansa za ponekim pljuskom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije, a onda od nedjelje jačeg razvoja oblaka i lokalnih pljuskova može biti i drugdje. U početku će biti vrlo vruće, a zatim se u nedjelju prekida ovaj toplinski val.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu isto tako sve do kraja tjedna vrlo vruće i sparno, uz tople, tropske noći. Bura će zapuhati u noći na nedjelju pa će tada biti posebno neugodno, ali zatim će se od nedjelje dnevna temperatura malo sniziti pa će se u novom tjednu ipak malo lakše disati. Kiša se na Jadranu ne očekuje, tek je moguć poneki izolirani pljusak u nedjelju i ponedjeljak.