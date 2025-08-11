Dalmacija pod udarom paklenih vrućina! Ići će i do 40°C: 'Srećom, more nije prezagrijano'

I idućih dana pod utjecajem toplinskog vala, posebno neugodno će biti uz obalu, dok će u unutrašnjosti danas biti manje vruće.

U novi tjedan ulazimo suncem i vedrinom. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, uz obalu umjerena i jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima. Minimalna temperatura u unutrašnjosti oko 20 stupnjeva, a na Jadranu još neugodnije, tu će biti između 24 i 29 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sunčano i vedro, puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a temperatura oko 30, 31 stupanj.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu isto tako malo manje vruće - ovdje će temperatura biti do najviše 32, 33 stupnja, a uz to će prevladavati sunčano i vedro.

U Dalmaciji nebo bez oblaka, sredinom dana će zapuhati slab do umjeren vjetar s mora, navečer opet bura. Dnevna temperatura većinom od 34 do 38, 39, lokalno i oko 40 stupnjeva, ali srećom more nije prezagrijano pa se osvježenje od ovih vrućina barem može potražiti na plažama.

Sunčano će biti i na sjevernom Jadranu i u gorju, ali u gorskim predjelima malo manje vruće, dok uz obalu temperatura ostaje oko 35 stupnjeva, a puhat će umjerena i jaka bura.

Idućih dana u unutrašnjosti sunčano i vedro, a zatim u drugom dijelu tjedna prolazno može biti umjerene naoblake. Uz jači razvoj oblaka postoji i mala šansa za kakvim pljuskom i to izglednije u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Temperatura će od srijede opet rasti pa će se aktivirati i upozorenja na toplinski val.

Na Jadranu nema većih promjena, ostaje sunčano i vrlo vruće, dnevna temperatura će većinom biti oko 35 stupnjeva, a minimalna često iznad 25. U noći i ujutro bura, a danju vjetar s mora. Zbog visokih temperatura ovdje će i dalje biti na snazi najviše, crveno upozorenje meteoalarma.