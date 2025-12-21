Jedan je imao 23, drugi 27 godina: Kutina oplakuje dva mlada ugašena života

MJEŠTANI U ŠOKU /

Strašna prometna nesreća u Kutini, u kojoj su poginula dva mladića: jedan je imao 23, drugi 27 godina. Od siline udara jedan je automobil završio u kanalu. Oba vozača su smrtno stradala, a 49-godišnjakinja iz trećeg vozila i dva 17-godišnjaka koji su bili s njom, prošli su s lakšim tjelesnim ozljedama, i pušteni su iz sisačke bolnice.

Nesreća se dogodila u Aleji Vukovar, pored kutinske Petrokemije. Ova tragedija posebno je pogodila sve stanovnike Kutine. 'Katastrofa, ne znam što bih rekao. Ne znam ih osobno, ali općenito u vrijeme blagdana gužve su katastrofa, ljudi baš slabo paze' rekao je Hrvoje iz Kutine. Više pogledajte u prilogu