Umjesto luksuznih kvadrata, nešto sasvim drugo: Nova priča stare bolnice

Zgrade gradskih ustanova izmještene iz centra, u priobalju se najčešće prodaju i zbog dobre pozicije postanu ekskluzivni i luksuzni kvadrati.

Šibenik nema takav plan za svoju staru bolnicu izgrađenu 1892. godine.

Smještaj u samom centru grada dobit će starije i nemoćne osobe.

Svima ovo treba

Kada ideja iz nacrta postane stvarnost i na području Mandaline se izgradi nova šibenska bolnica, paviljonske zgrade sadašnje šibenske bolnice u širem centru grada neće postati hoteli ili stambene zgrade, nego domovi za starije i nemoćne osobe i bolnica palijativne skrbi, a sve umjesto parkiralištima, okruženo parkovima.

"Podržavam u potpunosti i treba šta brže da se krene jer stariji ljudi trebaju poboljšanu kvalitetu i ako su u gradu imat će mogućnost da ih se češće posjećuje, da češće budu izloženi kulturnim sadržajima, a da im život nije životarenje", kaže Šibenčanka Tonina Karađole koja privremeno živi u Norveškoj.

Zadranka Đurđica Turkalj koja je došla na pregled iz Zadra dodaje: "To je prekrasna ideja. To je nešto što je svima nama potrebno. Ja sam recimo u toj trećoj dobi, kad polako dolazim do toga. Dok sam bila mlađa nisam razmišljala tako, no kako vrijeme prolazi i polako se pripremam za mirovinu, to je to."

Mjesto i za moderan Dom zdravlja

Budući smještaj tu bi dobio i moderni Dom zdravlja s laboratorijem primarne zdravstvene zaštite i svim specijalističkim uslugama. Palijativna skrb od 250 kreveta bila bi dovoljna za cijelu Dalmaciju.

"Jedna takva bolnica palijativne skrbi bi oslobodila relativno velike kapacitete u postojećim akutnim bolnicama, svim našim dalmatinskim bolnicama počevši od Splita, Šibenika, Knina, Zadra jer bi ih rasteretila, nažalost, onih pacijenata koji zauzimaju akutne krevete, a praktički su kronični bolesnici i palijativna skrb", pojašnjava gradonačelnik Šibenika Željko Burić (HDZ) svoju ideju koju je prihvatilo i Ministarstvo zdravstva.

Uvjet za sve to je izgradnja nove bolnice koja bi prema sadašnjim grubim procjenama mogla stajati oko 300 milijuna eura. Iz Opće bolnice Šibenik su poručili kako su izabrali voditelja projekta izgradnje nove bolnice, ali dok ne potpišu ugovor s njim za što trebaju suglasnost Ministarstva zdravstva, ali isto tako i Ministarstva financija, neće detaljnije govoriti o projektu izgradnje nove bolnice, ali isto tako ni o prenamjeni prostora stare bolnice.

Prostora dovoljno i za helidrom

Oko 55 tisuća kvadrata bivše Vojarne Knezova Šubića Bribirskih već je duže vrijeme rezervirano za gradnju nove bolnice. To je iz više razloga dobra pozicija u odnosu na potrebe takve ustanove.

"Ova lokacija ima više pogodnosti. Ima mogućnost brzog pristupa bolnici, brzog odlaska iz bolnice, prostor je dovoljno velik da se tu može razviti jedna suvremena bolnica, postoji dovoljno prostora i za helidrom, a isto tako u neposrednoj blizini se nalazi luka otvorena za javni promet gdje se mogu privezati brodice hitne medicinske pomoći", kaže Madlena Roša Dulibić, pročelnica za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika.

U optimističnoj varijanti Šibenčani bi novu bolnicu, vjeruje gradonačelnik, mogli dobiti već 2030. godine, a nakon toga i bi i stara bolnica krenula u prenamjenu.