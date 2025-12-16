Policija otkrila tko je 'majstor' koji se vozio među grobovima, u svemu tome bar je jedna stvar dobra
'Svašta smo znali po groblju vidjeti, ali ovo je za ne povjerovati', objavili su iz šibenskog pogrebnog poduzeća
Policija je danas objavila detalje istrage vezane uz snimku na kojoj se vidi kako se netko provozao autom među grobovima na šibenskom groblju.
"Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u subotu, 13. prosinca, u 13.45 sati u Šibeniku, na gradskom groblju "Kvanj", 79-godišnji hrvatski državljanin upravljao osobnim automobilom njemačkih nacionalnih oznaka", objavila je PU šibensko kninska.
Navode kako tijekom navedene vožnje nije došlo do materijalne štete, no zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 79-godišnjem vozaču naplaćena je novčana kazna.
'Ni mrtvačka kola ovdje ne idu'
Podsjetimo, snimku bizarne vožnje objavilo je Pogrebno poduzeće "Čempresi" iz Šibenika.
U objavi su napisali: "Svašta smo znali po groblju vidjeti, ali ovo je za ne povjerovati – autom kroz groblje, između grobova gdje ni mrtvačka kolica ne ulaze. Sreća da niti jedan grob nije oštećen, a moglo je biti svega nepoželjnoga. Iako su njemačke reg. oznake, mislim da ovo nije Nijemac, nego neki naš. U svakom slučaju, nadležnima će biti proslijeđen video i snimka".
