TEŠKA NESREĆA /

Horor na gradilištu na Murteru: Radnik pao s četiri metra, hitno ga prevezli u KBC Split

Horor na gradilištu na Murteru: Radnik pao s četiri metra, hitno ga prevezli u KBC Split
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Obavljen je očevid u suradnji s inspekcijom rada za zaštitu na radu Državnog inspektorata

16.12.2025.
9:21
danas.hr
Hrvoje Jelavic/pixsell
U teškoj nesreći na radu koja se dogodila u ponedjeljak ujutro na Murteru teško je ozlijeđen 46-godišnji državljanin Kosova.

Nesreća se dogodila oko 9 sati na gradilištu kuće u izgradnji, kada je radnik iz zasad neutvrđenih razloga pao s visine od oko četiri metra. Nakon pada zadobio je teške tjelesne ozljede, izvjestila je PU šibensko kninska.

Ozlijeđeni muškarac hitno je prevezen u KBC Split, gdje su mu liječnici pružili pomoć i potvrdili težinu ozljeda.

Na mjestu događaja obavljen je očevid u suradnji s inspekcijom rada za zaštitu na radu Državnog inspektorata, da bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

Policija je najavila da će o slučaju biti dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a više informacija bit će poznato nakon dovršetka istrage.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasac o spašavanju mladih iz auta užasa kod Ludbrega: 'Jedna je sama izašla, troje smo izvlačili...'

Nesreća Na RaduKosovarMurter
