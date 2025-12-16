Horor na gradilištu na Murteru: Radnik pao s četiri metra, hitno ga prevezli u KBC Split

U teškoj nesreći na radu koja se dogodila u ponedjeljak ujutro na Murteru teško je ozlijeđen 46-godišnji državljanin Kosova.

Nesreća se dogodila oko 9 sati na gradilištu kuće u izgradnji, kada je radnik iz zasad neutvrđenih razloga pao s visine od oko četiri metra. Nakon pada zadobio je teške tjelesne ozljede, izvjestila je PU šibensko kninska.

Ozlijeđeni muškarac hitno je prevezen u KBC Split, gdje su mu liječnici pružili pomoć i potvrdili težinu ozljeda.

Na mjestu događaja obavljen je očevid u suradnji s inspekcijom rada za zaštitu na radu Državnog inspektorata, da bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

Policija je najavila da će o slučaju biti dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a više informacija bit će poznato nakon dovršetka istrage.

