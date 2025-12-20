Zatamnjeni dokumenti i moćna imena: Zašto ključni dijelovi Epsteinove afere nedostaju?

ISTINA POD CRNIM MARKEROM /

Fotografije koje daju uvid u svijet bogatih i moćnih koje je osuđeni seksualni predator Jeffrey Epstein okupljao oko sebe: Michael Jackson, sada već bivši britanski princ Andrew, Mick Jagger i nekadašnji američki predsjednik Bill Clinton.

Međutim u velikoj mjeri dijelovi tekstova i fotografija su uklonjeni ili zatamnjeni. Fotografijama nedostaje i ključan kontekst - vrijeme i mjesto nastajanja. A američko Ministarstvo pravosuđa nije objavilo sve dokumente koje imaju, već njih oko 13 tisuća. Kritičari poručuju: ključni nedostaju.

U dokumentima je i opis prve kaznene prijave za dječju pornografiju protiv Epsteina još iz 1996., 12 godina prije nego što je prvi put osuđen. Zamjenik državnog odvjetnika je poručio kako su skrili dijelove teksta i fotografija zbog zaštitite identiteta više od 1200 Epsteinovih žrtava i članova obitelji.

Američki predsjednik spominje se rijetko. Primjerice u jednom sudskom dokumentu gdje se tvrdi da je Epstein Trumpa upoznao s 14-godišnjom djevojkom, koja je financijaša optužila za dugogodišnje zlostavljanje. Takve optužbe nisu upućene Trumpu, a on kontinuirano negira bilo kakvo nezakonito postupanje.

Epstein je uteg Trumpu od prvog dana u Ovalnom uredu. Tijekom kampanje je obećao objaviti dokumente, da bi nakon toga cijelu stvar proglasio demokratskom prijevarom. Zbog toga je kritiziran i unutar republikanske stranke, a prošlog je mjeseca popustio pod pritiskom i naredio objavljivanje dokumenata.

Otkriveni su i detalji o načinu na koji su odabirali žrtve i provjeravali jesu li maloljetne. A čini se da saga o Epsteinu traje i dalje - dok se ne objave svi dokumenti i rasvijetle okolnosti desetljeća zlostavljanja.

