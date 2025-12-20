FREEMAIL
odlazak legende /

Velikom poglavlju stigao je kraj: Wawrinka otkrio kada spušta zastor na karijeru

Stan Wawrinka, trostruki Grand Slam pobjednik i jedan od najprepoznatljivijih tenisača svoje generacije, potvrdio je da će iduća sezona biti posljednja u njegovoj profesionalnoj karijeri. Četrdesetogodišnji Švicarac poručio je kako želi još jednom testirati vlastite granice i na dostojanstven način zaključiti tenisku priču.

Tijekom karijere osvojio je 16 ATP naslova, a vrhunac su tri Grand Slam titule – Australian Open 2014., Roland Garros 2015. i US Open 2016. Bio je i treći igrač svijeta, olimpijski pobjednik u parovima s Rogerom Federerom te osvajač Davis Cupa.

20.12.2025.
20:49
Sportski.net
Stanislav WawrinkaTenisMirovina
