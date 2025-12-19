FREEMAIL
KRAJ KNJIGE /

Uzeo je dva Grand slama Đokoviću i jedan Nadalu: 'Najljepši bekend' odlazi u mirovinu

Uzeo je dva Grand slama Đokoviću i jedan Nadalu: 'Najljepši bekend' odlazi u mirovinu
Foto: David Emm/actionplus/profimedia

S Federerom je osvojio zlato u parovima na OI u Pekingu 2008. godine, a šest godina poslije je bio i osvajač Davis kupa

19.12.2025.
21:29
Hina
David Emm/actionplus/profimedia
Stan Wawrinka, sjajni 40-godišnji švicarski tenisač, objavio je da će iduća godina biti njegova posljednja u velikoj karijeri.

„Svaka knjiga ima kraj, a moje je da iduće godine ispišem svoje posljednje poglavlje“, poručio je Wawrinka te dodao da i iduće sezone želi testirati granice do kojih može ići u ovim godinama, ali i na pozitivan način okončati veliku karijeru.

„Uvijek sam uživao u tenisu, a uživam i dalje. Imam još određenih snova koji su vezani za tenis“, izjavio je Wawrinka.

Tijekom karijere Wawrinka je osvojio 16 ATP turnira, a od toga je tri puta bio najbolji na Grand Slam turnirima. Slavio je na Australian Openu 2014. godine, potom je godinu dana kasnije trijumfirao u Roland Garrosu nakon briljantne finalne predstave u kojoj je, u četiri seta, pobijedio Novaka Đokovića, dok je na US Openu najbolji bio 2016. godine. U Melbourneu je u finalu bio bolji od Nadala, a u New Yorku također od Đokovića.

Premda je cijelu svoju karijeru proveo u sjeni trojice najboljih tenisača svih vremena, Rafaela Nadala, Novaka Đokovića i Rogera Federera, ugrabio je svoj dio slave te je bio i treći tenisač na ATP ljestvici. Trenutačno je 157. na svijetu.

S Federerom je osvojio zlatnu medalju u parovima na OIimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, a šest godina poslije je bio i osvajač Davis kupa. Ostat će upamćen i kao vjerojatno tenisač s najboljim i najljepšim bekend udarcem u povijesti „bijelog sporta“.

Stanislas Wawrinka
