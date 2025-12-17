FREEMAIL
KRAJ PUTA /

Teniski potres na vrhu: Alcaraz nakon sedam godina prekinuo suradnju s Ferrerom

Teniski potres na vrhu: Alcaraz nakon sedam godina prekinuo suradnju s Ferrerom
Foto: Mickael Chavet/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Ferrero, također nekada prvi tenisač svijeta, počeo je trenirati Alcaraza kad je imao 15 godina

17.12.2025.
14:09
Hina
Mickael Chavet/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
Prvi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz u srijedu je objavio da se rastaje od svog dugogodišnjeg trenera Juana Carlosa Ferrera nakon sedam godina suradnje.

"Jako mi je teško napisati ovu objavu. Nakon više od sedam godina zajedno, Juanki i ja odlučili smo prekinuti našu zajedničku povijest kao trener i igrač. Hvala vam što ste dječje snove pretvorili u stvarnost", napisao je Alcaraz na svojim društvenim mrežama, u objavi popraćenoj fotografijama na kojima grli Ferrera.

Ferrero, također nekada prvi tenisač svijeta, počeo je trenirati Alcaraza kad je imao 15 godina. Pod vodstvom Ferrera Alcaraz je osvojio je ukupno 24 naslova, uključujući šest Grand Slam naslova.

Ferrero je ove godine, zajedno sa Samuelom Lopezom, proglašen trenerom godine, i jedini je koji je to priznanje dobio dva puta, nakon što ga je osvojio i 2022. godine.

Lopez će sada preuzeti ulogu glavnog Alcarazovog trenera i pratit će ga na turneji po Australiji i Novom Zelandu. 

Carlos Alcaraz Juan Carlos Ferrero
