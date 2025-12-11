FREEMAIL
'NIJE FER' /

Arina Sabaljenka brutalno iskrena: 'Nemam ništa protiv transrodnih žena, ali...'

Arina Sabaljenka brutalno iskrena: 'Nemam ništa protiv transrodnih žena, ali...'
Foto: Profimedia

'Žena cijeli život radi kako bi dosegla svoje granice, a onda se mora suočiti s muškarcem'

11.12.2025.
11:20
Sportski.net
Profimedia
Arina Sabaljenka gostovala je kod Piersa Morgana. Neizostavna tema u sportu, a pogotovo ako je voditelj spomenuti Morgan, je ona o transrodnim sportašicama. 

„To je nezgodno pitanje. Nemam ništa protiv njih. Ali osjećam da i dalje imaju ogromnu prednost nad ženama i mislim da nije fer prema ženama da se suočavaju s praktički biološkim muškarcima", kazala je na tu temu bjeloruska tenisačica. 

Sve o tenisu čitajte na portalu Net.hr.

Politika Ženskog teniskog saveza o sudjelovanju na turneji dopušta transrodnim ženama sudjelovanje ako se najmanje četiri godine izjašnjavaju kao žene, imaju sniženu razinu testosterona i pristaju na postupke testiranja. Medicinski menadžer WTA može dodatno mijenjati ove uvjete od slučaja do slučaja. 

Gostovanje Sabaljenke primarno je imalo ideju promovirati Bitku spolova (Battle of the sexes) u kojoj će se Arina suočiti s Nickom Kyrgiosom 28. prosinca ove godine. „Nije fer. Žena cijeli život radi kako bi dosegla svoje granice, a onda se mora suočiti s muškarcem koji je biološki puno jači, tako da se ja ne slažem s ovakvim stvarima u sportu", jasnija je bila Sabaljenka. 

S njom se složio i Nick Kyrgios.

Arina SabalenkaAryna SabalenkaPiers MorganBattle Of The SexesNick Kyrgios
