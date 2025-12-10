Slavni tenisač oženio 'najljepšu ženu na svijetu'

Diego Schwartzman, bivši svjetski broj 8, službeno je oženio svoju dugogodišnju partnericu, prelijepu manekenku Eugeniju De Martino, na civilnom vjenčanju održanom u Buenos Airesu.

Ceremonija se održala u prisutnosti bliskih prijatelja i obitelji, označivši novi početak za argentinsku tenisku zvijezdu koja se povukla iz profesionalnog tenisa početkom 2025. Par je na društvenim mrežama podijelio sretne trenutke sa svog posebnog dana, uključujući emotivnu scenu kada ih je sudac proglasio mužem i ženom.

Za ovu prigodu, Eugenia je odabrala minimalističku i elegantnu vjenčanicu – usku slip haljinu od satena boje bjelokosti sa suptilnim prozirnim detaljima. Svoj izgled upotpunila je bijelom maramom od gaze na glavi i jednostavnim buketom bijelog cvijeća. Diego je bio usklađen u modernom i opuštenom izdanju, noseći svijetloplavo odijelo, nebeskoplavu košulju i bijele sportske cipele, kao svojevrsni podsjetnik na svoje sportske korijene., javlja tennis.tonic.

"Oženjen najljepšom ženom na planetu“, napisao je Schwartzman na Instagramu.

Deset dana kasnije, uslijedila je velika proslava iz snova na imanju Dok Haras, u Exaltación de la Cruzu. Pred 280 uzvanika, Diego i Eugenia ponovno su potvrdili svoju ljubav na ceremoniji koja je sve prisutne ostavila bez daha. Za svoj prvi ples, Diego i Eugenia odabrali su pjesmu "Lover" od Taylor Swift.

Večera je bila poslužena na otvorenom, a gostima su bile osigurane i dekice. Na jelovniku se našla milanesa od lungića s domaćim špagetima na maslacu te salatom od cherry rajčica i rikole. Vegetarijanska opcija bio je rižoto sa šparogama i poširanim jajetom, a za desert je poslužena topla čokoladna torta s dulce de lecheom, sladoledom i engleskom kremom. Sve je bilo popraćeno vrhunskim vinima vinarije Catena Zapata.

Kada je došlo vrijeme za ples, otvoren je treći prostor, uređen kao pravi noćni klub. Nakon projekcije videa s najemotivnijim trenucima ceremonije, zabava je mogla početi. DJ Tomás Dobarro rasplesao je sve prisutne, a atmosfera je dosegnula vrhunac kada je na pozornicu stupio bend La Champions Liga. Diego i Eugenia pridružili su im se na pozornici, a plesni podij je eksplodirao. Među rasplesanim gostima bili su i Pico Mónaco, trudna Oriana Sabatini, Juan Ignacio Chela, Nati Jota i mnogi drugi. U jednom trenutku, par je zaustavio glazbu kako bi nazdravio budućnosti uz pjesmu "Everything" Michaela Bubléa, a Eugenia se potom presvukla u kratku i lepršavu haljinu brenda Joti Harriage, spremna za ples do jutra.

Zabava, u organizaciji agencije Azares Eventos, potrajala je do pola pet ujutro, a mladenci su bili posljednji koji su napustili plesni podij. Iako medeni mjesec za sada morati pričekati, jedno je sigurno. Diego i Eugenia ispunili su svoju najveću želju – priredili su nezaboravnu proslavu ljubavi koja će zauvijek ostati u sjećanju svih prisutnih.

Tko je Eugenia De Martino, žena koja je osvojila srce slavnog tenisača?

Eugenia De Martino, rođena u južnom dijelu Buenos Airesa, uspješna je argentinska manekenka, influencerica i poduzetnica, te bivša argentinska odbojkašica. Svoju manekensku karijeru započela je sa samo 17 godina, a prepoznatljiva je po svojim prodornim zelenim očima i plavoj kosi. Tijekom godina, izgradila je impresivnu karijeru i značajnu prisutnost na društvenim mrežama, gdje je prati više od 140.000 ljudi.

Osim modelinga, Eugenia se okušala i u glumačkim vodama, ostvarivši ulogu u jednoj seriji. Zajedno s Diegom, pokrenula je i vlastiti modni brend pod nazivom "Pek&peky", pokazavši time i svoj poduzetnički duh.

Njihova ljubavna priča započela je 2019. godine, kada ih je na jednom događaju upoznao zajednički prijatelj, poznati dizajner Ricky Sarkany. Kemija je bila trenutna, odmah su se zaljubili, a veza je brzo postala ozbiljna. U lipnju 2024. godine, Diego je Eugeniju zaprosio na jednom od najromantičnijih mjesta na svijetu, ispred Eiffelovog tornja u Parizu, a sretnu vijest oboje su s ponosom podijelili na svojim Instagram profilima.

Nadimak 'mali'

Za spomenuti kako je Diego Schwartzman bio sjajan tenisač. Prije samo pet godina, kao što smo naveli u uvodu, bio je osmi tenisač svijeta i polufinalist kultnog Roland Garrosa. Stil igre bio mu je jako borben, agresivan, brz i defanzivan. To su mu bili aduti i nije ga bilo lako slomiti. Nadimak "el peque", što u prijevodu znači "mali", dodijeljen je Diegu Schwartzmanu zbog visine od "samo" 170 centimetara, ali s obzirom na to da je riječ o tenisu. Samo za uspredbu, Eugenia De Martino visoka je 180 cm, dakle 10 cm viša od Diega.

