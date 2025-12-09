Neočekivani susret glumice i Hamiltona: Zavodnički potez legende probudio kemiju

Ana de Armas, poznata holivudska glumica, gledala je u nedjelju posljednju utrku Formule 1 u Abu Dhabiju u kojoj smo vidjeli troboj za naslov prvaka. Pisali smo o tome kako je Ana de Armas "zalutala" u garažu Lewisa Hamiltona. Sedmerostruki svjetski prvak je glumici pružio uvid u postavke i rad svog bolida, a ako je vjerovati snimci, 40-godišnji Lewis i tri godine mlađa Ana odlično su se zabavili, a strani mediji pišu kako je između njih frcala probuđena kemija. Više o tome čitajte - OVDJE.

I tako, dok su se motori hladili nakon napete završnice sezone Formule 1 u Abu Dhabiju, a Lando Norris slavio svoju prvu titulu svjetskog prvaka, neočekivani susret Lewisa Hamiltona i Ane de Armas izazvao je oluju u svjetskim medijima. Njihov kratki, ali naizgled prisan razgovor u garaži Ferrarija pokrenuo je lavinu komentara, nagađanja i duhovitih opaski na društvenim mrežama, pretvorivši standardni VIP posjet u najviralniji trenutak trkaćeg vikenda...

Neočekivani susret koji je zasjenio utrku

Za Lewisa Hamiltona, Velika nagrada Abu Dhabija bila je kruna jedne od najtežih sezona u karijeri. Njegova prva godina u legendarnom crvenom bolidu Ferrarija bila je obilježena frustracijama, lošim rezultatima i izostankom pobjedničkog postolja, prvi put od njegovog debija 2007. godine. Nakon razočaravajućeg 16. mjesta u kvalifikacijama, Hamilton je utrku završio kao osmi, no gorak okus sezone ostao je prisutan. A onda se, usred tog pritiska, u njegovom boksu pojavila Ana de Armas.

Kubansko-španjolska glumica, nominirana za Oscara i poznata po ulogama u filmovima "Nož u leđa" i "Za smrt nema vremena", bila je posebna gošća Ferrarija. Noseći VIP propusnicu, ušla je u garažu gdje ju je osobno dočekao Hamilton. Umjesto formalnog pozdrava, vozač joj je posvetio vrijeme, provevši je kroz detalje svog bolida. S velikim entuzijazmom objašnjavao joj je kompleksne funkcije upravljača, koji je glumica sa smiješkom i sama isprobala.

Ono što je uslijedilo zabilježile su kamere i telefoni prisutnih. Laki osmijesi, opušten razgovor i suptilni dodiri. Hamilton joj je u jednom trenutku stavio ruku oko struka dok su se smijali, a ona mu je uzvratila istom mjerom, istim nježnim dodirom po leđima. Iako su posjeti slavnih osoba uobičajeni za glamurozni vikend u Abu Dhabiju, kemija između njih dvoje djelovala je toliko prirodno da je trenutak odmah postao internetska senzacija.

U moru tehničkih analiza i sportskih izvještaja, ovaj emotivni moment donio je dašak svježine i intrige.

Daily Mail, poznati britanski tabloid, piše kako su Ana De Armas i Lewis Hamilton flertali...

"Lewis Hamilton prijatelj je njezinog bivšeg dečka Toma Cruisea", navodi se.

"Ako ga ona može popraviti, bit ćemo joj vječno zahvalni"

Društvene mreže eksplodirale su gotovo trenutno. Obožavatelji su dijelili snimke i fotografije, a komentari su se nizali. Mnogi su se šalili na račun Hamiltonove iznenadne promjene raspoloženja, koje je bilo u potpunom kontrastu s njegovom frustracijom tijekom cijele sezone.

"Nikad nisam vidio Hamiltona da se ovoliko bori za život pokušavajući ostati pribran", napisao je jedan korisnik, aludirajući na vozačevu smirenost u društvu glumice koju je časopis Maxim proglasio jednom od najseksi žena svijeta. Drugi su bili još izravniji:

"Danas je ipak nešto osvojio", i "Lewis ovih dana puno više poentira izvan staze nego na njoj."

Ipak, komentar koji je najbolje sažeo osjećaje navijača bio je:

"Ako ga ona može popraviti, bit ćemo joj vječno zahvalni." Ta rečenica savršeno je opisala nadu navijača da bi mu malo sreće u privatnom životu moglo vratiti samopouzdanje i na stazi. Nakon utrke, Hamilton je izjavio kako planira "baciti telefon u smeće" tijekom zimske stanke kako bi se potpuno isključio i pripremio za iduću sezonu. Ironično, time će vjerojatno propustiti cijelu internetsku sagu koju je potaknuo njegov susret s Anom de Armas.

Zvijezda čiji ljubavni život intrigira Hollywood

Razlog zbog kojeg je ovaj bezazleni susret izazvao toliku pažnju leži i u ljubavnom životu Ane de Armas, koji je već godinama pod lupom javnosti. Njezine veze s nekim od najvećih holivudskih imena redovito su punile medijske stupce, a vijest o njezinom nedavnom prekidu ponovno ju je stavila u fokus.

Od Bena Afflecka do Toma Cruisea

Javnost je najviše pratila njezinu vezu s glumcem Benom Affleckom, s kojim je bila od 2019. do početka 2021. godine. Upoznali su se na snimanju filma "Duboka voda", a njihova romansa bila je intenzivno dokumentirana, sve do neslavnog trenutka kada je nakon prekida kartonska figura glumice u prirodnoj veličini završila u Affleckovom smeću.

Nakon Afflecka, od 2021. do kraja 2024. bila je u vezi s Paulom Boukadakisom, potpredsjednikom Tindera, no taj su odnos uspješno držali dalje od očiju javnosti. Početkom 2025. godine svijet je brujao o njezinoj romansi s Tomom Cruiseom, no prema izvorima, par je prekinuo nakon devet mjeseci veze. Upravo je činjenica da je ponovno slobodna potaknula maštu obožavatelja, koji su u Hamiltonu vidjeli idealnog novog partnera za atraktivnu glumicu.

Tko je Ana de Armas? Od Havane do nominacije za Oscara

Iako je njezin ljubavni život često u prvom planu, karijera Ane de Armas priča je o nevjerojatnom talentu, upornosti i uspjehu. Rođena kao Ana Celia de Armas Caso 30. travnja 1988. u Havani, odrasla je na Kubi u skromnim uvjetima. S 14 godina upisala je Nacionalnu kazališnu školu, a već sa 16 debitirala je na filmu.

S 18 godina, zahvaljujući španjolskom državljanstvu preko bake i djeda, preselila se u Madrid. Tamo je brzo stekla slavu ulogom u popularnoj tinejdžerskoj seriji "Internat" (El Internado). Ipak, njezine su ambicije bile veće. Godine 2014. preselila se u Los Angeles bez znanja engleskog jezika i krenula od nule. Kroz intenzivno učenje i audicije, probila se u Hollywood.

Njezina prva zapaženija uloga bila je ona holografske inteligencije Joi u filmu "Blade Runner 2049" (2017.). Svjetsku slavu donijela joj je uloga medicinske sestre Marte Cabrere u hitu "Nož u leđa" (2019.), za koju je zaradila nominaciju za Zlatni globus. Uslijedile su uloge Bond djevojke Palome u filmu "Za smrt nema vremena" (2021.) te uloga života – portret Marilyn Monroe u filmu "Plavuša" (Blonde) iz 2022. godine. Za tu je ulogu postala prva Kubanka u povijesti nominirana za Oscara za najbolju glavnu glumicu.

Iako nema nikakvih naznaka da je susret u Abu Dhabiju bio išta više od prijateljskog druženja, on je savršeno ilustrirao moć zvjezdanog statusa i javne percepcije. Dok se Lewis Hamilton priprema za prijeko potreban odmor i povratak u formu, a Ana de Armas nastavlja graditi impresivnu karijeru, njihova kratka interakcija ostat će zapamćena kao neočekivani, ali šarmantni epilog jedne duge i naporne sezone Formule 1.

