VOLAN U RUKE /

Jedna od najljepših glumica današnjice zalutala u garažu: Evo kako ju je Hamilton 'provozao'

Jedna od najljepših glumica današnjice zalutala u garažu: Evo kako ju je Hamilton 'provozao'
Foto: Fadel Senna/afp/profimedia

Sedmerostruki svjetski prvak je glumici pružio uvid u postavke i rad svog bolida

7.12.2025.
22:24
Sportski.net
Fadel Senna/afp/profimedia
Lewis Hamilton neće po dobru pamtiti svoju prvu sezonu u Ferrariju, no unatoč svemu uoči zadnje utrke nije skidao osmijeh s lica. 

Sasvim razumljivo, budući da mu je u garažu 'zalutala' jedna od najljepših glumica današnjice, Ana de Armas.

Sedmerostruki svjetski prvak je glumici pružio uvid u postavke i rad svog bolida, a ako je vjerovati snimci, 40-godišnji Lewis i tri godine mlađa Ana odlično su se zabavili. 

To što se oko njih odvijala jedna od najvećih drama u borbi za naslov prvaka nisu fermali ni pet posto. Više o samoj utrci OVDJE

De Armas je rođena u Havani na Kubi gdje je i odrasla. Njezini baka i djed s majčine strane bili su španjolski imigranti na Kubu sa sjevera Španjolske. Anu mnogi znaju po ulogama u filmovima Knives Out i Blonde. No, bila je i AI u filmu Blade Runner 2049, ali i Bond djevojka u No Time to Die. 

Lewis HamiltonAna De ArmasFormula 1Ferrari
VOLAN U RUKE /
