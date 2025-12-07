Jedna od najljepših glumica današnjice zalutala u garažu: Evo kako ju je Hamilton 'provozao'

Lewis Hamilton neće po dobru pamtiti svoju prvu sezonu u Ferrariju, no unatoč svemu uoči zadnje utrke nije skidao osmijeh s lica.

Sasvim razumljivo, budući da mu je u garažu 'zalutala' jedna od najljepših glumica današnjice, Ana de Armas.

Sedmerostruki svjetski prvak je glumici pružio uvid u postavke i rad svog bolida, a ako je vjerovati snimci, 40-godišnji Lewis i tri godine mlađa Ana odlično su se zabavili.

To što se oko njih odvijala jedna od najvećih drama u borbi za naslov prvaka nisu fermali ni pet posto.

De Armas je rođena u Havani na Kubi gdje je i odrasla. Njezini baka i djed s majčine strane bili su španjolski imigranti na Kubu sa sjevera Španjolske. Anu mnogi znaju po ulogama u filmovima Knives Out i Blonde. No, bila je i AI u filmu Blade Runner 2049, ali i Bond djevojka u No Time to Die.