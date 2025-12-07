Formula 1 ekskluzivno na RTL-u: 'Ulazimo u potpuno nepoznatu (se)zonu, puno toga se mijenja'

Britanac Lando Norris novi je svjetski prvak Formule 1. Zadnja utrka sezone u Abu Dabiju ponudila je rijetko viđen spektakl. U igri za naslov do kraja su bila trojica vozača, oba McLarena, te branitelj naslova Max Verstappen u Red Bullu. Na kraju veliko slavlje za Norrisa i McLaren, a za ljubitelje Formule u Hrvatskoj stigla je velika promjena. Od sljedeće sezone utrke Formule 1 moći pratiti potpuno besplatno, ekskluzivno u programu RTL-a.

Formula 1 ponudila je spektakularan finiš sezone. Današnja utrka u Abu Dhabiju podsjetila je na onu slavnu borbu između Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona prije četiri godine. Nizozemac je i u ovom slučaju bio u glavnoj ulozi, no za razliku od 2021. naslov mu je ovaj put izmaknuo. Uoči posljednje utrke, Lando Norris imao je 12 bodova prednosti i zbog Verstappenove pobjede, za titulu mu je bilo potrebno najmanje 3. mjesto. I završio je točno ondje. A evo što je govorio samo tri dana prije posljednje utrke.

"Iza nas je dobra godina tako da imamo razloga za slavlje. Uvijek je lijepo usrećiti navijače, ljude koji nam omogućuju da budemo tu i da svakog vikenda radimo ono što volimo."

Kao što ste već mogli čuti, Formulu 1 od iduće sezone moći ćete pratiti na kanalima RTL-a - u njoj će biti dosta noviteta. Dobit ćemo dvije nove ekipe - Sauber postaje Audi, a 11. ekipa bit će američki Cadillac. Tu su i nove regulacije motora i aerodinamike, a sistem DRS-a za lakše pretjecanje odlazi u povijest.

Dodatne čari

"Ulazimo u potpuno nepoznatu zonu. Puno toga se mijenja. Mijenjaju se pravila, mijenjaju se bolidi i čeka nas sezona koja će onda opet otkrivati neke stvari", rekao je Ivan Blažičko, stručni komentator RTL-a.

Ove sezone Red Bull je imao velikih problema s pronalaskom drugog vozača. Nakon samo dvije utrke Liama Lawsona zamijenio je Yuki Tsunoda, a Japanac je na koncu završio tek na 15. mjestu. A od iduće sezone Verstappenu će društvo praviti mladi Francuz Isack Hadjar koji je ove sezone završio 10. vozeći za Red Bullovu razvojnu momčad Racing Bulls.

"Dolazi dečko koji se nije ni rodio kad je Fernando Alonso osvojio svoj prvi naslov Svjetskog prvaka tako da i tu ima neke dodatne čari u toj cijeloj priči. Kako će se snaći to je drugo pitanje tako da vidjet ćemo kako će i Red Bull funkcionirati sljedeće sezone", pojasnio je Blažičko.

Ova je sezona doista bila spektakularna. Dobili smo do kraja neizvjesnu borbu za naslov prvaka, a na koncu je do prve titule u karijeri stigao Lando Norris. Iduća sezona nosi puno upitnika i s nestrpljenjem čekamo ožujak kada ćemo nova uzbuđenja pratiti samo na kanalima RTL-a.