Stručnjak o kraju uzbudljive sezone: 'Jedan od najneželjenijih prvaka ikada'

Spušten je zastor na još jednu sezonu Formule 1. I to sezonu koja je bila jedna od najuzbudljivijih ikada. Tri vozača u posljednjoj su utrci bila u borbi za naslov prvaka. Na kraju je slavio Lando Norris. Britanac je završio na trećem mjestu u Abu Dhabiju što mu je bilo dovoljno da za dva boda pobijedi današnjeg slavodobitnika Maxa Verstappena,

Malo tko je bolji sugovornik za Formulu 1 od Ivice Blažička kojeg smo nazvali odmah po završetku utrke. Bila je to utrka koja nije donijela previše uzbuđenja.

"Najvažnija stvar koja se dogodila, dogodila se odmah na startu. Verstappen je obranio svoje prvo mjesto, a Piastri je veličanstveno prošao Norrisa i probio se na drugo mjesto. Poslije toga je sve bilo. U jednom trenutku je izgledalo kao mala prijetnja Leclerc da može malo ugroziti Norrisa. Međutim, to se nije dogodilo i poredak je takav Verstappen, Piastri, Norris. A obrnuta situacija na poretku vozača", počeo je Blažičko pa odmah nastavio.

Foto: Florent Gooden/dppi/shutterstock Editorial/profimedia

"Konačno, Norris je svjetski prvak i jedan od najneželjenijih u povijesti. Nažalost, s Papaya rulesima, McLaren mu je zagorčao život, ali to je sada sve nebitno. Lando je svjetski prvak. McLaren je potvrdio svoju dominaciju. Ostat će ta priča o Oscaru Piastriju koji je neobjašnjivo u jednom dijelu sezone, nakon što je bio senzacionalno brz, a onda izgubio tu brzinu. Dvije - tri utrke jednostavno kao da ga nije bilo.

Imamo i Maxa, koji je zapravo sada došao u situaciju da izvede jedan od najvećih povrataka u povijesti Formule 1. Na kraju je ipak ostao dva boda kraći", kazao nam je Blažičko.

Velika stvar za ljubitelje Formule 1 u Hrvatskoj

Yunoki Tsunoda bio je nada Red Bulla. Nije uspio dugo zadržati Norrisa.

"Tsunoda je napravio sve što je mogao. Probao se boriti i čak je čak je u jednom trenutku, zaradio kaznu zbog onoga što je napravio. Visio je i Norris za kaznu, ali čak i da je Norris dobio kaznu koja mu je u prijetila, ne bi se ništa promijenilo jer je prednost pred Leclercom na kraju bila viša od šest sekundi.

To je konačni ishod ove utrke. Na kraju, mnogi su priželjkivali safety car da se još nešto dogodi i da se stvari zakompliciraju. Međutim, završilo je, naslovom svjetskog prvaka za Landa Norrisa", rekao je Blažičko.

Od sljedeće sezone Formulu 1 moći ćete pratiti na RTL-u. Što to znači za hrvatske ljubitelje oktanskog cirkusa?

"To je velika stvar za sve ljubitelje formule u Hrvatskoj. Nakon 15-ak godina imat će Formulu 1 na free to air, nešto što ne plaćaju i što mogu gledati na zemaljskoj teritorijalnoj televiziji. Mislim da je to dobro. Mislim da je ova sezona bila odlična. Puno je toga novoga što dolazi sljedeće sezone, pa samim tim ćemo prvih nekoliko utrka istraživati što se događa, tko je radio, što je radio cijelo ovo vrijeme otkada su doneseni novi propisi.

Naravno da sve momčadi pripremaju nove bolide, rade nove bolide i ulazimo u nešto što se zove velika zona neizvjesnosti. Logično je očekivati da će najbolji biti i dalje u vrhu, ali treba vidjeti što će se dogoditi", zaključio je Ivica Blažičko.

