Brazil i Hrvatska ponovno zajedno: Vatreni krajem ožujka u SAD-u

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

prva pripremna /

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrat će 31. ožujka prijateljsku utakmicu protiv Brazila u Orlandu, u sklopu priprema obje reprezentacije za Svjetsko prvenstvo. Susret će se igrati na stadionu Camping World, u gradu s velikom brazilskom zajednicom, objavio je Brazilski nogometni savez.

Brazil će pet dana ranije igrati i protiv Francuske u Bostonu, a čelnici saveza ističu kako su namjerno birali najjače moguće suparnike iz Europe. „Riječ je o utakmicama najviše razine protiv reprezentacija koje pripadaju svjetskom vrhu“, poručio je koordinator reprezentacija Rodrigo Caetano.

Podsjetimo, Hrvatska je trenutačno deseta na FIFA-inoj ljestvici, a s posljednja dva svjetska prvenstva donijela je srebro i broncu. Upravo je Brazil izbacila u četvrtfinalu SP-a 2022. nakon jedanaesteraca.

Ulaznice i točna satnica bit će poznati početkom siječnja. Vatreni bi prije dvoboja s Brazilom u SAD-u trebali odigrati i pripremnu utakmicu protiv Kolumbije, dok Brazil pod vodstvom Carla Ancelottija jasno cilja šesti naslov svjetskog prvaka.