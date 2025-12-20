Gvardiolov City neumoljivo mete sve pred sobom: 'Tricom' protiv Čekićara preuzeo vrh

Manchester City je na svom stadionu Etihad pobijedio West Ham United s 3-0 u 17. kolu Premier lige i privremeno došao na vrh ljestvice engleskog nogometnog prvenstva.

U petoj uzastopnoj prvenstvenoj pobjedi momčadi Pepa Guardiole norveški napadač Erling Haaland je sudjelovao s dva pogotka i asistencijom. Za vodstvo je bio precizan u petoj minuti. U 38. minuti je asistirao Tijaniju Reijndersu, a u 69. minuti je iskoristio smušenost gostujuće obrane i postigao svoj drugi pogodak.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu na poziciji središnjeg braniča za pobjedničku momčad, a u samoj završnici je imao priliku i za pogodak, ali je njegov udarac glavom nakon kornera bio neprecizan.

Manchester City je došao do 37 bodova i time za bod prestigao do danas vodeći Arsenal, kojeg čeka gostovanje u Liverpoolu kod Evertona.

S dva pogotka Keanea Lewis-Pottera (63, 83) Brentford je slavio s 2-0 na gostovanju kod Wolverhampton Wanderersa, jedine momčadi koja još u ovoj sezoni nema pobjedu i sa samo dva boda je uvjerljivo zadnja na ljestvici.

Bournemouth je od 67. minute vodio protiv Burnleyja golom Antoinea Semenya, ali je u 90. minuti Armando Broja donio bod gostima.

Bez pobjednika i bez golova završio je dvoboj Brightona i Sunderlanda.

U prvom subotnjem dvoboju Newcastle United je na svom su St. James' Parku propustio dva gola prednosti iz prvog poluvremena i osvojio samo bod odigravši 2-2 protiv Chelseaja. Oba pogotka za domaću momčad postigao je Nijemac Nick Woltemade (4, 20), a u drugom poluvremenu su strijelci za Chelsea bili Reece James (49) i Joao Pedro (66).

Chelsea je s 29 bodova ostao na četvrtom mjestu, a Newcastle United je s 23 boda privremeno došao na 11. poziciju.

U subotnjem bogatom programu na rasporedu su još tri utakmice: u 18.30 sati će započeti dvoboj Tottenham Hotspura i Liverpoola, a od 21 sat će biti odigrana dva susreta, Everton - Arsenal i Leeds United - Crystal Palace.

