BBB digli poruku: 'Za dom spremni. Kaj ćemo sad, gradonačelniče?'

Dinamo je pobjedom protiv Lokomotive (2:0) na Maksimiru zaključio jesenski dio sezone na najbolji mogući način i osigurao naslov jesenskog prvaka. Modri su do prednosti stigli u prvom poluvremenu pogotkom Frana Topića, dok je u nastavku susreta Dion Drena Beljo potvrdio slavlje domaće momčadi.

Za Lokomotivu je ovo bio kraj polusezone u kojoj je nakon solidnog ulaska u prvenstvo ipak došlo do pada, pa će momčad zimu dočekati na osmom mjestu ljestvice.

Ipak, završetak utakmice obilježilo je i ono što se događalo na tribinama. Pripadnici Bad Blue Boysa podignuli su dva transparenta s porukom upućenom zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Na njima je stajalo:

„Za dom spremni. Kaj ćemo sad, gradonačelniče?“

Riječ je o reakciji navijačke skupine na ranije izjave gradonačelnika, koji je poručio kako Grad Zagreb neće davati gradske prostore za koncerte Marka Perkovića Thompsona ako se na njima koristi navedeni pozdrav.

