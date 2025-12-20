FREEMAIL
BBB digli poruku: 'Za dom spremni. Kaj ćemo sad, gradonačelniče?'

Foto: Christian Ornberg/pixsell

Završetak utakmice obilježilo je i ono što se događalo na tribinama.

20.12.2025.
21:13
Sportski.net
Christian Ornberg/pixsell
Dinamo je pobjedom protiv Lokomotive (2:0) na Maksimiru zaključio jesenski dio sezone na najbolji mogući način i osigurao naslov jesenskog prvaka. Modri su do prednosti stigli u prvom poluvremenu pogotkom Frana Topića, dok je u nastavku susreta Dion Drena Beljo potvrdio slavlje domaće momčadi.

Za Lokomotivu je ovo bio kraj polusezone u kojoj je nakon solidnog ulaska u prvenstvo ipak došlo do pada, pa će momčad zimu dočekati na osmom mjestu ljestvice.

Ipak, završetak utakmice obilježilo je i ono što se događalo na tribinama. Pripadnici Bad Blue Boysa podignuli su dva transparenta s porukom upućenom zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Na njima je stajalo:

„Za dom spremni. Kaj ćemo sad, gradonačelniče?“

Riječ je o reakciji navijačke skupine na ranije izjave gradonačelnika, koji je poručio kako Grad Zagreb neće davati gradske prostore za koncerte Marka Perkovića Thompsona ako se na njima koristi navedeni pozdrav.

POGLEDAJTE VIDEO:  Ovo je bitno i za Dalića: Livakovićev povratak samo je pitanje formalnosti

