Joshua prekinuo spektakl u Miamiju: Paul pao u šestoj rundi

Anthony Joshua, bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji, nokautirao je Jakea Paula u šestoj rundi borbe održane u Miamiju. Meč je privukao golemu pozornost i procjenjuje se da je generirao oko 184 milijuna dolara.

Nakon sporog početka i nekoliko padova u petoj rundi, Paul je u šestoj rundi primio odlučujući udarac kojim je borba završena. Britanac je tako opravdao ulogu velikog favorita protiv znatno manje iskusnog protivnika.

Jake Paul je nakon meča priznao poraz, ali i poručio da se ne namjerava povući, istaknuvši kako mu je cilj jednog dana osvojiti svjetsku titulu.

20.12.2025.
20:58
Sportski.net
Anthony JoshuaJake PaulBoks
