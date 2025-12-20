Joshua prekinuo spektakl u Miamiju: Paul pao u šestoj rundi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Anthony Joshua, bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji, nokautirao je Jakea Paula u šestoj rundi borbe održane u Miamiju. Meč je privukao golemu pozornost i procjenjuje se da je generirao oko 184 milijuna dolara.

Nakon sporog početka i nekoliko padova u petoj rundi, Paul je u šestoj rundi primio odlučujući udarac kojim je borba završena. Britanac je tako opravdao ulogu velikog favorita protiv znatno manje iskusnog protivnika.

Jake Paul je nakon meča priznao poraz, ali i poručio da se ne namjerava povući, istaknuvši kako mu je cilj jednog dana osvojiti svjetsku titulu.