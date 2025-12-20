Jake Paul pokazao kako mu izgledaju zubi nakon batina: Evo i koliko je zaradio
Nagradni fond za borbu iznosio je 228 milijuna eura i trebao bi biti raspodijeljen 50-50
U dugo iščekivanoj borbi između američkog YouTubera Jakea Paula i bivšeg dvostrukog svjetskog prvaka Anthonyja Joshuue, Britanac je Amerikancu slomio čeljust i napuknuo nekoliko zubi u borbi koja je završila nokautom u šestoj rundi.
Prve runde borbe ponudile su loš spektakl, Paul se mučio održavati ravnotežu, dok je Joshua ostao pasivan unatoč svojoj očitoj nadmoći. Nakon što je prvi put srušen, i to dvaput u 5. rundi, Paul je konačno primio težak udarac u 6. rundi i borba je bila gotova, a u dvorani je zavladalo olakšanje kada je ustao i napustio ring bez pomoći.
"Ludo sam se zabavio, a Anthony Joshua je sjajan borac. Pobijedio me, ali to je sport. Slomljena mi je čeljust, ali nema veze. Vratit ću se i osvojiti titulu svjetskog prvaka", kazao je u svom stilu Paul.
Double broken jaw. Give me Canelo in 10 days. pic.twitter.com/8R8NK4OeUv— Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025
Nakon borbe pojavio se video u kojem se vide posljedice borbe na licu Paula i napuknuti zubi, no iznos koji će Paul dobiti za ovaj poraz izaziva gotovo jednako velike glavobolje kao neki Joshua udarci. Nagradni fond za borbu iznosio je 228 milijuna eura i trebao bi biti raspodijeljen 50-50, što znači da bi Paul za borbu u kojoj je većinu vremena izbjegavao Joshuu trebao zaraditi oko 114 milijuna eura. Sam iznos čini ovu borbu prvom te vrste još od meča Floyda „Moneyja“ Mayweathera i Mannyja Pacquiaoa, prenosi The Independent.
“It’s fine right?”— Overtime (@overtime) December 20, 2025
Jake Paul just posted this 😭 @jakepaul pic.twitter.com/LqwB6ZG2Yv
