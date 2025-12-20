FREEMAIL
LOVA LIJEČI SVE RANE /

Jake Paul pokazao kako mu izgledaju zubi nakon batina: Evo i koliko je zaradio

Jake Paul pokazao kako mu izgledaju zubi nakon batina: Evo i koliko je zaradio
Foto: Carmen Mandato/getty Images/profimedia

Nagradni fond za borbu iznosio je 228 milijuna eura i trebao bi biti raspodijeljen 50-50

20.12.2025.
11:12
Sportski.netHina
Carmen Mandato/getty Images/profimedia
U dugo iščekivanoj borbi između američkog YouTubera Jakea Paula i bivšeg dvostrukog svjetskog prvaka Anthonyja Joshuue, Britanac je Amerikancu slomio čeljust i napuknuo nekoliko zubi u borbi koja je završila nokautom u šestoj rundi.

Prve runde borbe ponudile su loš spektakl, Paul se mučio održavati ravnotežu, dok je Joshua ostao pasivan unatoč svojoj očitoj nadmoći. Nakon što je prvi put srušen, i to dvaput u 5. rundi, Paul je konačno primio težak udarac u 6. rundi i borba je bila gotova, a u dvorani je zavladalo olakšanje kada je ustao i napustio ring bez pomoći.

"Ludo sam se zabavio, a Anthony Joshua je sjajan borac. Pobijedio me, ali to je sport. Slomljena mi je čeljust, ali nema veze. Vratit ću se i osvojiti titulu svjetskog prvaka", kazao je u svom stilu Paul.

Nakon borbe pojavio se video u kojem se vide posljedice borbe na licu Paula i napuknuti zubi, no iznos koji će Paul dobiti za ovaj poraz izaziva gotovo jednako velike glavobolje kao neki Joshua udarci. Nagradni fond za borbu iznosio je 228 milijuna eura i trebao bi biti raspodijeljen 50-50, što znači da bi Paul za borbu u kojoj je većinu vremena izbjegavao Joshuu trebao zaraditi oko 114 milijuna eura. Sam iznos čini ovu borbu prvom te vrste još od meča Floyda „Moneyja“ Mayweathera i Mannyja Pacquiaoa, prenosi The Independent.

Anthony JoshuaJake Paul
