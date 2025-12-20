FREEMAIL
U Budimpešti se sastaju zvijezde i boksaju: Evo kad i gdje gledati

U Budimpešti se sastaju zvijezde i boksaju: Evo kad i gdje gledati
Foto: Foto: Hell Boxing Kings

Sjajne borbe možete pratiti od 17:40 na platformi VOYO

20.12.2025.
15:52
Sportski.net
Foto: Hell Boxing Kings
Hell Boxing Kings se nakon gotovo četiri mjeseca vraća u Budimpeštu. Ovaj spektakl okuplja jaka imena europskog i svjetskog boksa, a posebnu težinu imaju nastupi mađarskih zvijezda koje pred svojom publikom žele potvrditi status i upisati nove pobjede u karton.

Nezaboravna večer donosi epski susret između mađarskog boksačkog prvaka Zsolta Erdeija i slovačke MMA zvijezde Attile Végha, kao i profesionalni debi poznatog Bencea Istenesa protiv Nebojše Glišića. Uz glavne borbe, očekuju vas i mečevi obrane naslova neporaženog Balázsa Bacskaija, kao i okršaj Gábora Borárosa protiv Attile Koncza te revanš između Dimitrova i Kilitija. Napete borbe uživo ne propusti u subotu, 20.12., ekskluzivno na VOYO od 17.40.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC u Podgorici rasprodan, ali ne brinite se! Evo kako možete pratiti jedinstveni spektakl

Hell Boxing KingsVoyo
U Budimpešti se sastaju zvijezde i boksaju: Evo kad i gdje gledati