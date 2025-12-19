FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PLIJENE PAŽNJU /

One će biti ring djevojke na meču Anthonyja Joshue i Jakea Paula

One će biti ring djevojke na meču Anthonyja Joshue i Jakea Paula
×
Foto: Profimedia

Predstavljene djevojke koje će imati važnu ulogu na meču Joshue i Paula

19.12.2025.
11:34
M.G.
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Britanski boksač i bivši prvak svijeta Anthony Joshua borit će se s američkom YouTube zvijezdom Jakeom Paulom u Las Vegasu u subotu u 4.30 ujutro po hrvatskom vremenu.

Dok se svijet dijeli oko ishoda borbe vrijedne gotovo 160 milijuna eura, poznat je i trio djevojaka koje će imati važnu ulogu izvan ringa.

Sve o borilačkim sportovima čitajte na Net.hr-u

Promocijska kuća Jakea Paula, Most Valuable Promotions (MVP), potvrdila je da će uloge ring djevojaka preuzeti Raphaela Milagres, Marissa Ayers i Journi Carr.

Raphaela Milagres: Iskusna brazilska veteranka

Najiskusnija u trojcu je tridesetogodišnja brazilska manekenka Raphaela Milagres. Ona je već poznato lice na velikim boksačkim priredbama, a nosila je table na prethodnim mečevima Jakea Paula protiv Mikea Tysona i Julia Cesara Chaveza Jr. Sudjelovala je i na spektaklu između Katie Taylor i Amande Serrano.

One će biti ring djevojke na meču Anthonyja Joshue i Jakea Paula
Foto: Planet Photos/planet/profimedia

Milagres ima i impresivnu sportsku pozadinu; natjecala se kao IFBB Bikini Pro te je 2018. godine osvojila visoko deveto mjesto na natjecanju Ms. Olympia.

 

Marissa Ayers: Zvijezda društvenih mreža

Prava zvijezda u usponu je dvadesetdvogodišnja Marissa Ayers. Bivša gimnastičarka iz Georgije i diplomantica odnosa s javnošću postala je viralni hit nakon nastupa na meču Taylor protiv Serrano.

One će biti ring djevojke na meču Anthonyja Joshue i Jakea Paula
Foto: Kyle Stevens/shutterstock Editorial/profimedia

Njezina popularnost na društvenim mrežama je golema: na Instagramu ima preko 400.000 pratitelja, a na TikToku broji čak 1,5 milijuna obožavatelja, što je više i od samog Joshue. Medije puni i zbog navodne romanse s Jaxsonom Dartom, quarterbackom New York Giantsa.

Journi Carr: Debitantski nastup za influencericu

Posljednja članica tima je dvadesetpetogodišnja Journi Carr, model i influencerica iz Teksasa. Carr je novo lice na boksačkoj sceni i ovo joj je debi na ovako velikom događaju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JOURNI ⭐️ (@journicarr)

Njezino je imenovanje bilo iznenađenje jer su organizatori prvotno tražili model iz Velike Britanije, no na kraju su se odlučili za Amerikanku. Svoje sudjelovanje potvrdila je na Instagramu, gdje je prati više od 400.000 ljudi, u šaljivom videu koji je parodirao konferenciju za medije.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JOURNI ⭐️ (@journicarr)

 

 

 
POGLEDAJTE VIDEO:Ludi plavi fan shop: Evo kako su igrači Dinama razveselili okupljene u modernoj igraonici

 

 

Anthony JoshuaJake PaulRing Djevojke
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PLIJENE PAŽNJU /
One će biti ring djevojke na meču Anthonyja Joshue i Jakea Paula