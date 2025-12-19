One će biti ring djevojke na meču Anthonyja Joshue i Jakea Paula
Predstavljene djevojke koje će imati važnu ulogu na meču Joshue i Paula
Britanski boksač i bivši prvak svijeta Anthony Joshua borit će se s američkom YouTube zvijezdom Jakeom Paulom u Las Vegasu u subotu u 4.30 ujutro po hrvatskom vremenu.
Dok se svijet dijeli oko ishoda borbe vrijedne gotovo 160 milijuna eura, poznat je i trio djevojaka koje će imati važnu ulogu izvan ringa.
Promocijska kuća Jakea Paula, Most Valuable Promotions (MVP), potvrdila je da će uloge ring djevojaka preuzeti Raphaela Milagres, Marissa Ayers i Journi Carr.
Raphaela Milagres: Iskusna brazilska veteranka
Najiskusnija u trojcu je tridesetogodišnja brazilska manekenka Raphaela Milagres. Ona je već poznato lice na velikim boksačkim priredbama, a nosila je table na prethodnim mečevima Jakea Paula protiv Mikea Tysona i Julia Cesara Chaveza Jr. Sudjelovala je i na spektaklu između Katie Taylor i Amande Serrano.
Milagres ima i impresivnu sportsku pozadinu; natjecala se kao IFBB Bikini Pro te je 2018. godine osvojila visoko deveto mjesto na natjecanju Ms. Olympia.
Marissa Ayers: Zvijezda društvenih mreža
Prava zvijezda u usponu je dvadesetdvogodišnja Marissa Ayers. Bivša gimnastičarka iz Georgije i diplomantica odnosa s javnošću postala je viralni hit nakon nastupa na meču Taylor protiv Serrano.
Njezina popularnost na društvenim mrežama je golema: na Instagramu ima preko 400.000 pratitelja, a na TikToku broji čak 1,5 milijuna obožavatelja, što je više i od samog Joshue. Medije puni i zbog navodne romanse s Jaxsonom Dartom, quarterbackom New York Giantsa.
Journi Carr: Debitantski nastup za influencericu
Posljednja članica tima je dvadesetpetogodišnja Journi Carr, model i influencerica iz Teksasa. Carr je novo lice na boksačkoj sceni i ovo joj je debi na ovako velikom događaju.