FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVO LUDILO /

Iskopali smo 20 najurnebesnijih viceva s interneta: Neki bi vas mogli baš dobro nasmijati

Iskopali smo 20 najurnebesnijih viceva s interneta: Neki bi vas mogli baš dobro nasmijati
Foto: Shutterstock
Smijeh je najbolji lijek, kažu, a dobar vic može popraviti i najtmurniji dan, probiti led u nepoznatom društvu ili jednostavno poslužiti kao savršen predah od posla. I dok Svjetski dan smijeha slavimo 10. siječnja, za dozu humora nikad nije pogrešan trenutak. U moru humora koji nas okružuje, od internetskih memova do stand-up komedije, klasični vic i dalje zauzima posebno mjesto. Neki su toliko dobri da ih pamtimo godinama i prepričavamo u raznim prilikama. Upravo smo zato zaronili duboko u arhive humora i izabrali 20 viceva iz cijelog svijeta za koje vjerujemo da će vam izmamiti osmijeh na lice.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.1.2026.
7:39
Lorena Motik
Shutterstock
ViceviSmijehSvjetski Dan
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRAVO LUDILO /
Iskopali smo 20 najurnebesnijih viceva s interneta: Neki bi vas mogli baš dobro nasmijati