Iskopali smo 20 najurnebesnijih viceva s interneta: Neki bi vas mogli baš dobro nasmijati
Smijeh je najbolji lijek, kažu, a dobar vic može popraviti i najtmurniji dan, probiti led u nepoznatom društvu ili jednostavno poslužiti kao savršen predah od posla. I dok Svjetski dan smijeha slavimo 10. siječnja, za dozu humora nikad nije pogrešan trenutak. U moru humora koji nas okružuje, od internetskih memova do stand-up komedije, klasični vic i dalje zauzima posebno mjesto. Neki su toliko dobri da ih pamtimo godinama i prepričavamo u raznim prilikama.
Upravo smo zato zaronili duboko u arhive humora i izabrali 20 viceva iz cijelog svijeta za koje vjerujemo da će vam izmamiti osmijeh na lice.