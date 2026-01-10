Ovo je 12 neodgovorenih pitanja o Adamu i Evi: Religija i znanost dali su svoja tumačenja

Priča o Adamu i Evi, prvom muškarcu i ženi, urezana je u temelje zapadne civilizacije. To je narativ koji nadilazi religijske okvire, oblikujući umjetnost, književnost i naše kolektivno poimanje ljudskog podrijetla, nevinosti i pada.

Iako je gotovo svima poznata, ova priča o Edenskom vrtu, zabranjenom drvu i sudbonosnom zalogaju i dalje postavlja duboka pitanja koja intrigiraju teologe, povjesničare i znanstvenike.

Od njihove povijesne stvarnosti do pomirenja s modernom znanošću, nasljeđe Adama i Eve neprestano nas izaziva da preispitujemo što znači biti čovjek, piše Grunge.

Unatoč dubokom kulturnom i duhovnom značaju, ova pripovijest iz Knjige Postanka ostavlja za sobom niz neodgovorenih pitanja koja i danas intrigiraju vjernike, znanstvenike i skeptike, a u našoj galeriji saznajte koja su to.