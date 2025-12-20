Brkan otvoreno o burnom dočeku i vrijeđanju iz publike u Podgorici

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NIJE BILO LIJEPO /

Veliki FNC 26 spektakl održava se u Podgorici. Lokalna publika 'nabrijana' je već danima, a od prve borbe krenulo je fantastično.

Treća borba večeri: Velter kategorija: Ilija Brkan (Hrvatska) - Aleksandar Mihailović (Crna Gora) - pobjeda Brkana jednoglasnom sudačkom odlukom.

Ilija Brkan je nakon pobjede našem Vehmiru Džakmiću otkrio sve o borbi, dočeku lokalne publike, ali i o planovima za dalje.

