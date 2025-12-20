Cijela dvorana je na nogama: Kićo je pobijedio i emotivno proslavio već u kavezu

NET I VOYO /
Veliki FNC 26 spektakl održava se u Podgorici. Lokalna publika 'nabrijana' je već danima, a od prve borbe krenulo je fantastično.
U drugoj je Stamatović slavio prekidom u prvoj rundi.
Druga borba večeri - Teška kategorija: Milenko Stamatović (Crna Gora) - Jozef Jaloviar (Slovačka) - Pobjeda Stamatovića prekidom u prvoj rundi.
