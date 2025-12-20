FREEMAIL
KAKVA PROSLAVA /

Cijela dvorana je na nogama: Kićo je pobijedio i emotivno proslavio već u kavezu

Veliki FNC 26 spektakl održava se u Podgorici. Lokalna publika 'nabrijana' je već danima, a od prve borbe krenulo je fantastično. 

U drugoj je Stamatović slavio prekidom u prvoj rundi. 

Druga borba večeri - Teška kategorija: Milenko Stamatović (Crna Gora) - Jozef Jaloviar (Slovačka) - Pobjeda Stamatovića prekidom u prvoj rundi.

FNC 26 gledajte na platformi VOYO i tekstualni prijenos na Net.hr. 

20.12.2025.
20:07
Fnc 26
