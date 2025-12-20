Kolende se vratile na splitske ulice: Advent uz pjesmu i proljetne temperature

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

STARI BOŽIĆNI DUH /

Gotovo zaboravljeni božićni običaj se vratio, pa su se na splitskim ulicama ponovno čule kolende, koje nisu rezervirane samo za Dubrovnik.

'Imate dubrovačke, kliške, splitske kolende, istarske, međimurske. Ali Dubrovčani su imali najbolji PR tako da se zna za njih, ali tu su kolende od davnih dana', komentirao je predsjednik Folklornog ansambla 'Jedinstvo Split' Emin Sarajlić.

Pjesma privlači i brojne turiste u Split. Kao i toplo vrijeme. Više pogledajte u prilogu