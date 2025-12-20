FREEMAIL
STARI BOŽIĆNI DUH /

Kolende se vratile na splitske ulice: Advent uz pjesmu i proljetne temperature

Gotovo zaboravljeni božićni običaj se vratio, pa su se na splitskim ulicama ponovno čule kolende, koje nisu rezervirane samo za Dubrovnik.

'Imate dubrovačke, kliške, splitske kolende, istarske, međimurske. Ali Dubrovčani su imali najbolji PR tako da se zna za njih, ali tu su kolende od davnih dana', komentirao je predsjednik Folklornog ansambla 'Jedinstvo Split' Emin Sarajlić

Pjesma privlači i brojne turiste u Split. Kao i toplo vrijeme. Više pogledajte u prilogu 

20.12.2025.
19:49
Dragana Eterović
AdventSplit
