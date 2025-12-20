Hrvatski ovčar postao kulturno dobro: Stoljećima je simbol predanosti i tradicije

VIŠE OD PSA /

Hrvatski ovčar postao je prva pasmina psa u Republici Hrvatskoj koja je dobila status kulturnog nematerijalnog dobra. Uz konja lipicanca, to je jedina životinja u našoj zemlji zaštićena ovakvom odlukom, čime se prepoznaje njezina povijesna i kulturna važnost.

Ova pasmina prisutna je u Hrvatskoj od stoljeća sedmog, što potvrđuju zapisi iz Đakovačke katedrale. Hrvatski ovčar kroz stoljeća bio je vrijedan pomagač u kućanstvima, a njegova uloga u društvu i gospodarstvu jasno je prepoznata.

Upis u registar nematerijalnog dobra znači da država ima obvezu čuvati, poticati i prenositi tradiciju ove pasmine. Također, država će osiguravati edukaciju, financijsku pomoć te paziti da se spriječi neprimjerena ili iskrivljena uporaba hrvatskog ovčara.

