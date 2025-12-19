Dječak na istoku Hrvatske ostao bez prsta: 'Ima višestruke ozljede šake, tetiva, prijelome'

Unatoč upozorenjima, zabranama i kaznama - dječak je u Privlaci, nedaleko od Vinkovaca, zadobio teške ozljede kada mu je pirotehnika eksplodirala u ruci! Policija je potvrdila da je rukovao pirotehnikom F3 kategorije. Dječak je prebačen u KBC Osijek gdje je hitno operiran. Obavljen je očevid, u tijeku je kriminalističko istraživanje, a policija ponovno apelira na roditelje i podsjeća da djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti nikakva pirotehnička sredstva, te da je prodaja sada dopuštena za kategorije F2 i F3 starijima od 18, ali ne i upotreba.

Kako bi ovakvih nesreća bilo manje, policija najavljuje pojačane kontrole, a više o stanju ozlijeđenog dječaka doznajemo iz osječke bolnice.

"Ima višestruke ozljede šake, teške ozljede s prijelomima kostiju, amputacijom jednog prsta, s ozljedama tetiva i eksplozivnim ozljedama mekih struktura šake. Dječak je noćas operiran na Zavodu za dječju kirurgiju. Sad je stabilno, Ima teške tjelesne ozljede i jedan stupanj invaliditeta koji će trajno obilježiti njegov kasniji život", objasnio je Dalibor Divković, dječji kirurg u KBC-u Osijek.

Kirurg otkrio kakve su ozljede od pirotehnike

Stalno upozoravamo i nastavljamo to činiti - jer nakon ovakvih nesreća djeca ostaju trajni invalidi. Boris Mišević je bio u bolnici u kojoj je bilo najviše ovakvih slučajeva. Boris kaže da ćemo nastaviti upozoravati. To su strahovito teške ozljede i psihološki vrtlog kroz koji prolazi cijela obitelj je strahovito jak. Na ovom odjelu i cijeloj bolnici se tretiraju operiraju i oporavljaju djeca. Razgovarao je s Franom Štamplijom, kirurgom Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Kakav je trend kod vas? Klaićeva je centralno mjesto u Zagrebu, najvećem gradu. Je li malo bolja situacija otkad je krenula prevencija upozoravanja?

Trend je pada i to značajnog. Ove godine nismo još imali djecu koja su upisana u našu listu dolje, ali se vidi da postoji i dobar odjek otkad je mir i dobro kao akcija pokrenuta. Tako da trend je u padu.

Neka neka tako i ostane. Nažalost, prosinac je mjesec kada ovakvi slučajevi se događaju. Nadam se da se više neće dogoditi. Kako to izgleda kada dijete dođe i kakve su to ozljede?

Trend je u padu, ali težina ozljeda je teška, tako da djeca koja su zapravo za obuhvaćaju 50 posto ozlijeđenih. U tom ukupnom broju ozlijeđenih od pirotehnike u Hrvatskoj zadobivaju najteže ozljede, što je logično jer su manje šakice.

Kako ta djeca zapravo reagiraju kad dođu kod vas?

Teško je to. Teško je to svaki put opisati. Naravno da je to strah jer oni znaju da će ostati u bolnici. To je njihov primarni strah, ali ne znaju za sve silne posljedice koje mogu kasnije biti, od amputacije ruku, prstiju, ozljede oka, sluha, opeklinske ozljede. To su najveći problemi. Ovo je isto bila F3 kategorija.

Dječji kirurzi su specijalizirani. Uspijete li nekad vratiti prst?

Pa moji kolege plastični kirurzi to rade dosta uspješno, ali sve ovisi o stupnju ozljede. Ne bih se pouzdao da je svaki puta moguće tako da je bolje ne isprobati.