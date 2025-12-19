ZDS na ogradi izazvao buru u Slavoniji: Odvjetnik pojasnio gdje je granica

Pravu buru izazvali su ukrasi na jednoj kući u Slavonskom Brodu. Vlasnik koji je na ogradi istaknuo kraticu ZDS i poručio "Znam Da vam Smeta" - dalje od toga ne želi. Danju naizgled obična kuća ukrašena za Božić, ali kada padne mrak - lampice svijetle u nekom drugom duhu. Na ogradi poruka "Znam Da vam Smeta", a na balkonu hrvatski grb s prvim bijelim poljem. I dok vlasnik kuće pred našu kameru nije htio, njegovu susjedu ovakva se dekoracija nije svidjela.

"Mislim da nije u redu, ima tu pametnijih riječi da je npr. uputio svojim unucima i nešto lijepo za Božić, za Novu godinu i za budućnost, a ne bavit se s ovim", smatra Josip. Ipak, većini mještana poruka "Znam Da vam Smeta" - ne smeta.

"Nek kiti, Božić je, šarenilo. Kad ima živaca, što ima veze? Zašto bi smetalo?", kaže Ružica.

"Treba - ide Božić, Nova godina, trebamo se kititi, voljeti i poštivati", kaže Mirko Ružić.

"Jel kažnjivo? Nije", dodaje Ivan. Na teren je prije dva dana izišla i policija, no ništa sporno nisu utvrdili.

Sporni pozdrav nije zakonski reguliran

"Obavještavamo vas da su policijski službenici izašli na dojavu građana te pritom nisu utvrđeni elementi kaznenog djela ili prekršaja", izvijestili su iz PU brodsko-posavske. Da bi takvu odluku donijela, policija je morala razgovarati s osobom koja je sporni natpis istaknula i utvrditi koji su njegovi motivi, objašnjava nam odvjetnik i ističe - privatni prostor ne znači da vlasnik na njemu može raditi što god želi.

"Ako mu je motiv širenje rasne, vjerske, nacionalne mržnje, mržnje prema seksualnim manjinama i to jasno istakne u tom slučaju bi mogao biti kažnjen. Međutim, ukoliko mu je cilj ukrasiti svoj dom, iznijeti neku provokaciju koja ne predstavlja kršenje zakona - tada je to moguće bez obzira, iako se radi o dvorištu radi o javnoj površini, jer je dostupno oku javnosti", objasnio je odvjetnik Mario Medak. Upozorava i da sporni pozdrav nije zakonski reguliran već se sudovi pri odlukama o kažnjavanju vode smjernicama Povjerenstva koje je osnovala Vlada.

"Iz tog razloga jako različite presude na prekršajnim sudovima - za neke suce je to prekršaj, za neke nije. Onako kako to stoji u zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, ne samo taj pozdrav nego bilo koji drugi pozdrav - nije prekršaj", dodaje. Pa će lampice na ovoj kući svijetliti i dalje, dok ih god vlasnik ne odluči sam skinuti.