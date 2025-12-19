Volonteri i Djedica posjetili mališane koji su izgubili majku u prometnoj nesreći

Ova priča neće vas ostaviti ravnodušnima. Vrijeme je za dobra dijela kada volonteri imaju pune ruke "posla". S Djedom Božićnjakom posjetili smo jednu posebnu obitelj koja je puna ljubavi. Ali i tuge zbog gubitka majke u strašnoj prometoj nesreći na otoku Viru. Djedica je donio veselja mališanima, a obitelj je poslala poruku uoči blagdana.

Četverogodišnjem Mihaelu, šestogodišnjoj Larisi i dvogodišnjem Mislavu u posjet stiže Djed Božićnjak - volonter udruge Dobra volja. Uz darove, donosi mnoštvo radosti mališanima kojima je ovo drugi Božić bez mame.

"Jako me razveselio ovaj posjet i želim puno zahvaliti udruzi Dobra volja koja nam pomažu i trude se jako puno. Oni su mi pomoć i u razgovoru i u pomoći i u svemu", kaže Matija Mrnjavčić.

Nesreća se dogodila prošlo ljeto

Za sve to pobrinula se gospođa Marijana sa svojim volonterima.

"Jako smo sretni što smo upoznali ovu obitelj, ali smo jako tužni zbog okolnosti u kojima smo ih upoznali. Jako su nam dragi i jako ih puno puno volimo. Njihova tragedija je strašna i izgubiti majku koja ima 24 godine je prestrašno, tu je troje djece. Ništa tu tugu ne može ublažiti, ali bar nakratko da razveselimo djecu", kaže Marijana Ćorluka Matešić, predsjednica HU Dobra volja.

Nesreća se dogodila pretprošlog ljeta na otoku Viru kada su se navečer vraćali s koncerta. Dok su hodali uz cestu, jer automobilom nisu mogli izići s parkirališta, na njih je naletio pijani 24-godišnjak. Majka Lucija na mjestu je preminula, otac je bio u komi, djeca teško ozlijeđena.

"Jako mi je teško i svaki dan me vraća na početak, ali ne smijem to pokazivati pred djecom, trudim se da sam ok, makar se raspadam iznutra", kaže Matija Mrnjavčić. I on trpi bolove, ne može raditi što zbog zdravlja što zbog brige za djecu. Pomažu bake i djedovi. Četverogodišnji Mihael je prije manje od mjesec dana imao još jednu operaciju.

"Znatno je napredovao to je jedno veselje za cijelu situaciju, borac, heroj mali. Kakve su prognoze bile, Bogu hvala", dodaje Matija.

Matija ima poruku za sve

"Sjedio je tu i rekao da je ovaj adventski vijenac napravila mama. I tata kaže da je to istina, on je mali, ali sjećat će se i pričat će mu o Luciji", dodaje Marijana. Dani su ovo koji su teški i volonterima. Ali ovo ih ispunjava.

"Najviše nas razveseljava ovaj osmijeh djece i ta sreća koju možemo osjetiti u vrijeme darivanja", kaže volonter Kruno. U božićno vrijeme Matija ima poruku za sve.

"Skromnosti poniznost, obitelj je sve, kad se dogodi takva nekakva tragedija sve se poremeti i ništa više ne može vratiti taj neki mir", kaže. Njihov mir je oduzet, a uspomenu na majku Luciju čuvaju posvuda.

"U vezi čovjeka koji nam je napravio tu tragediju, nije nam se ispričao. Nadam se da će jednog dana imati snagu", rekao je Matija, a na pitanje je li javila njegova obitelj, kaže:

"Nije se nitko javio".

Da na sve to barem kratko zaborave i on i djeca, pobrinuli su se ovi ljudi velikog srca. Iz Zagreba u Križevcce na radni dan - za njih nije problem. To je njihova misija.

Humanitarna udruga Dobra volja smještena u zagrebačkim Sesvetama.

Ako se i sami želite uključiti u volontiranje ili donirati sredstva, informacije možete pronaći na ovom LINKU ili ih kontaktirati na mail info@hudobravolja.hr.